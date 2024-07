Trump carga contra Biden y Harris tras dimitir la jefa del Servicio Secreto: "No me protegieron adecuadamente"

El expresidente estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, afirmó este martes que el Gobierno del presidente, Joe Biden, y de la vicepresidenta, Kamala Harris, no le "protegió adecuadamente" tras la dimisión de la hasta ahora directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle.

"La Administración de Biden y Harris no me protegió adecuadamente, y me vi obligado a recibir una bala por la democracia. ¡Fue un gran honor hacerlo!", afirmó Trump en un mensaje compartido en su red social, Truth Social.

Cheatle presentó su dimisión este mismo martes, 10 días después del intento de asesinato a Trump durante un mitin en Pensilvania.

La hasta ahora directora del Servicio Secreto estaba bajo una enorme presión política tras haber admitido este lunes que el intento de asesinato del expresidente fue el "mayor fallo operativo" de la agencia "en décadas".