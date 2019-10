Análisis del Acuerdo del Brexit: “Esta vez sí”

Por Miguel Ángel Benedicto

Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea

-¿Cuál ha sido la clave para desatascar los últimos escollos?

-A falta de conocer los pequeños detalles, creo que la clave ha sido una vez más la frontera irlandesa. Se ha llegado a un acuerdo en este tema, los Veintisiete han hecho concesiones a Boris Johnson en este sentido, y él también.

-Sin embargo todo no está hecho. Boris Johnson tiene que llevar el pacto el sábado al Parlamento. ¿Cuáles son las dificultades ahora?

-Creo que la fundamental vendrá de los socios de Gobierno de Johnson, los norirlandeses del DUP. No están de acuerdo. Imagino que en principio se mantendrá a Irlanda del Norte en el mercado único de las mercancías, de los bienes y dejando capacidad de decisión a la Asamblea. Las dos partes han cedido y no habrá frontera dura, que era lo que ambas querían, pese a las reticencias del DUP. A ver cómo las supera ahora el “premier”.

-¿Saldrá adelante?

-Creo que es un pacto de gran trascendencia. Se ha logrado un nuevo acuerdo, distinto al de May. El otro gran escollo, efectivamente, estará en el Parlamento británico. Esperaremos a qué se decide el sábado. Ahí es donde Johnson va a necesitar el apoyo no sólo de los suyos. Considero que logrará el respaldo por un lado de los “brexiters” de su partido, los más partidarios de una salida suya, pero también necesitará apoyos en el partido de Corbyn, aunque éste haya dicho que lo rechazará, en torno al voto de una docena laboristas. Vamos a ver si Johnson consigue lo que no pudo hacer May. Pero creo que esta vez sí habrá una docena de laboristas que apoyen a Johnson.

-¿Se puede esperar algún obstáculo dentro de la UE?

-Falta el respaldo de los Veintisiete, pero creo que todos van a dar el “sí”. Hay mucho hartazgo en el seno de la UE a este respecto. También el Parlamento Europeo tiene que dar su consentimiento en el pleno de la semana próxima. Pero si la Comisión ya ha llegado a este acuerdo no creo que exista ningún problema ni en los respectivos países ni en la Eurocámara. Insisto, donde puede haber más obstáculos es en Westminster. Si los Comunes no dan su aprobación Johnson se vería obligado a pedir la prórroga, obligado por la “ley Benn”.

-¿Y qué puede pasar en Reino Unido si se le rechaza el acuerdo a Boris Johnson? ¿Quién tiene más que ganar o perder?

-Si le echan atrás el acuerdo, él prorrogaría el Brexit y se iría a elecciones. Y ahí creo que Johnson tiene mucho más que ganar. Todas las encuestas le dan la victoria. Su gran problema podría estar en el Partido del Brexit de Nigel Faraga, pero en estas circunstancias los “tories” le quitarían votos. Johnson tendría muchas posibilidades de victoria. No veo al Partido Laborista con opciones de imponerse.

-¿Ve alguna posibilidad de un segundo referéndum sobre el Brexit?

-Sería muy remota, sinceramente. Se ha llevado todo al límite, incluso era un órdago de Johnson, para firmar un acuerdo en este Consejo Europeo y lograr la salida el 31 de octubre. Creo que esta vez sí, que Reino Unido estará fuera ese día. De lo contrario, elecciones anticipadas, triunfo de Johnson... y no veo a Johnson convocando un segundo referéndum. Él es inteligente, y creo que ha visto que lo mejor para las dos partes era llegar a un acuerdo que él pudiera vender en su país, ante los suyos: poder ofrecer el mensaje de que ha sido él el que ha sacado a Reino Unido y no habrá ese caos que traería un Brexit duro. Pienso que la imagen de atascos en las fronteras, en los aeropuertos, la escasez de alimentos... sería muy nefasta para Johnson. No quería pasar a la historia como el causante de esa situación. Es un hombre pragmático, egocéntrico, y quiere pasar a la historia como el hombre que sacó a Reino Unido de la UE de una forma ordenada.

-Lo que parece claro es que Boris Johnson ganará las próximas elecciones, sea o no aprobado el acuerdo en Westminster...

-Sí, creo que se comería de algún modo a los votantes de Farage. Si comparamos los resultados de las últimas elecciones europeas, Farage le quitó apoyo. Pero ahora ya no tendría sentido votar a Farage, lo lógico sería que esas papeletas volvieran al Partido Conservador. Y Corbyn no me parece un buen candidato. Ha fracasado en el tema del Brexit, podía haber liderado de algún modo el sentir anti-Brexit, el deseo de quedarse en la UE, como le pedían muchos de sus afiliados y sindicatos, pero él, que es un antieuropeo nato, ha mantenido esa postura y ha perdido una oportunidad.