Johnson busca atraer al DUP

La batalla final siempre ha estado en Westminster. Bien lo sabe Theresa May, quien fracasó hasta en tres ocasiones cuando intentó ratificar en la Cámara de los Comunes el pacto que cerró con los Veintisiete a finales del año pasado. Las derrotas le hicieron perder el liderazgo y la dimisión fue inevitable. Boris Johnson tiene, por tanto, muy presente todo lo que está en juego. No quiere cometer los mismos errores que su predecesora, con la que por cierto fue sumamente crítico.

En Bruselas tampoco quieren ahora que tanto esfuerzo no haya servido de nada. Demandan garantías de que el convenio será luego aprobado en Londres. Por lo que el actual inquilino de Downing Street trabajaba ayer contra reloj para reunir el respaldo necesario mientras al otro lado del Canal de la Mancha se ultimaban los aspectos técnicos de un pacto que, al cierre de esta edición, parecía inminente.

Según se comentaba en los pasillos de Westminster, el acuerdo no será muy diferente al que en su día cerró May. Se trata, por tanto, de una cuestión de confianza. El hecho de que Johnson fuera el protagonista de la campaña del «Leave» en el referéndum de 2016 juega ahora a su favor para convencer al núcleo duro euroescéptico de que jamás confiaron en la ex «premier».

En la época de May, el cabecilla de este grupo, bautizado como «Los Espartanos», era Jacob Rees-Mogg. Pero ahora forma parte del nuevo Gabinete como responsable del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes. En este sentido, su participación en el Gobierno ha logrado acercar posturas. Tras intensas reuniones en las últimas horas en el Número 10, el actual líder de los «brexiteers», Steve Baker, considera que se puede apoyar un «acuerdo tolerable». Existen aún divisiones internas, pero se respira cierto optimismo. Sin embargo, con el DUP –cuyos votos son cruciales para ratificar cualquier convenio– las cosas están siendo más complicadas. Tras perder la mayoría absoluta en las elecciones de 2017, el Ejecutivo conservador se vio obligado a pedir apoyo a los norirlandeses para poder gobernar. Y esta situación siempre ha atado las manos a Downing Street en las negociaciones con Bruselas, cuando precisamente evitar la frontera en Irlanda es el principal escollo del complejo divorcio. El DUP nunca ha querido que Irlanda del Norte quede con un estatus diferente al del resto de Reino Unido. Pero si la provincia británica no queda alineada con el mercado único para bienes y unión aduanera comunitaria es casi imposible evitar una frontera dura con el sur de la isla, la línea roja que siempre se han puesto tanto Londres como Bruselas para respetar el Acuerdo de Viernes Santo que en 1998 trajo la ansiada paz al Ulster.

Tras la reunión mantenida ayer en Downing Street, el DUP salió por la puerta de atrás. Había rumores de que no estaban contentos con las nuevas concesiones que Johnson había realizado. Con todo, al cierre de esta edición, el único comentario oficial que la formación había realizado al respecto venía de la mano de su líder, Arlene Foster, quien se limitó a calificar de «sin sentido» las supuestas noticias que hablaban de un acercamiento: «Las conversaciones continúan», aseguró.

Sin el respaldo del DUP, a fin de conseguir los 320 votos necesarios para ratificar cualquier pacto en los Comunes, Johnson requeriría del apoyo de una docena de diputados laboristas. Y no lo tiene fácil teniendo en cuenta que sólo cinco laboristas apoyaron en su día a May en la tercera –y de nuevo fallida– última votación que la ex «premier» convocó el pasado mes de marzo.

Lo cierto es que las filas de Jeremy Corbyn están enfrascadas ahora en su propia guerra civil. Mientras que el líder aboga por elecciones anticipadas, cada vez hay más voces que piden un segundo referéndum. Por lo tanto, suspense hasta el final. El Gobierno confirmó ayer que presentará una moción –que se discutirá previsiblemente hoy– para celebrar una sesión extraordinaria el sábado, la primera en fin de semana desde la Guerra de las Malvinas en 1982. En caso de que para el 19 de octubre, Westminster no haya ratificado ningún acuerdo, la llamada «Ley Benn» obliga al primer ministro a solicitar una nueva extensión de plazos a Bruselas a fin de evitar el temido divorcio caótico para el 31 de octubre, cuando termina la prórroga actual concedida por los Veintisiete.

El ministro del Brexit, Stephen Barclay, matizó ayer que, llegados a este escenario, el Gobierno conservador cumplirá con la normativa. Johnson siempre había defendido que sacaría al país del bloque para finales de mes. Por tanto habrá que ver ahora si, en ausencia de pacto, cumple su palabra o la ley.

El cierre de esta edición las capitales europeas se movían entre la esperanza y la prudencia. El acuerdo estaba muy cerca, pero las dudas británicas convirtieron ayer al resto de todavía socios comunitarios en un convidado de piedra a la espera de la fumata blanca entre Londres y Belfast.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, avanzó que «en siete u ocho horas» se conocería cuándo se podría producir el Brexit. «Las bases para un acuerdo están listas y en teoría mañana [hoy] podríamos aprobar el acuerdo con Reino Unido», afirmó rotundo.

Fuentes diplomáticas no descartaban la posibilidad de un acuerdo jurídicamente vinculante que fuera refrendado por los jefes de Estado y de Gobierno durante la cumbre de hoy en Bruselas. En esa situación, los embajadores europeos se reunirían de manera extraordinaria este domingo con el objetivo de dejar todo preparado para que la Eurocámara pudiese ratificar el acuerdo antes del 31 de octubre. En el caso de que el acuerdo no resultase definitivo y fuera necesario seguir puliendo algunos detalles, en los corrillos comunitarios se barajaban alternativas como una nueva cumbre extraordinaria a finales de mes y una prórroga técnica más allá del 31 de octubre. En caso de que Boris Johnson no consiguiera la luz verde de Westminster, la convocatoria de elecciones y una nueva extensión ya no meramente técnica se presentaba como el escenario más probable.