¿Puede la opositora Asamblea Nacional nombrar un gobierno alternativo al de Maduro liderado por Juan Guaidó, presiente del Parlamento?

La Asamblea Nacional decidió no nombrar como presidente a Guaidó porque prefirió repartir el peligro que supondría ese paso. Si se hubiera elegido a Guaidó, el Gobierno lo habría perseguido. Por eso, se decidió que sean todos los diputados los que asuman la responsabilidad. La oposición se ha mantenido unida y esto es lo único que le da la posibilidad de nombrar una Gobierno o, al menos, intentar deslegitimar a Maduro.

¿Qué consecuencias extrae del intento de sublevación de un grupo de militares?

Este amotinamiento demuestra el descontento de las Fuerzas Armadas, pero también que la estrategia del chavismo funciona. Solo eran 40 oficiales que no supieron o no pudieron conspirar con otros grupos de militares. Las Fuerzas Armadas están dispersas y atomizadas y no tienen capacidad de articular una acción coordinada para presionar al Gobierno, por eso se puede decir que lo sucedido fue una victoria para el chavismo.

¿La protesta de hoy puede suponer un renacer de las grandes movilizaciones de 2014 y 2017?

Creo que va a ser un inicio inesperadamente masivo. Tras el amotinamiento del lunes, algunos barrios de Caracas salieron a protestar de forma espontánea para respaldar a los sublevados. Eso demuestra que hay una disposición a protestar contra el Gobierno. Hay malestar y la gente quiere cambios. Reconstruir la confianza para movilizar a la gente será una tarea que va a costar trabajo y tiempo, pero la oposición ha empezado el año muy bien.

* Investigador del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela.