Antonio Tajani: «Maduro agradeció su postura a Italia y esto para mí es un gran dolor»

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, tiene una sensación agridulce. Por un lado, se muestra orgulloso de que una mayoría de países europeos hayan reconocido a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. pero, por otro, lamenta que su país, Italia, no lo haya hecho. Desde hace años, Tajani ha mostrado su cercanía con la oposición venezolana y así lo escenificó el jueves, cuando expresó que «Venezuela no puede seguir con un dictador al frente». Mientras, la Eurocámara apoyaba la caída de Nicolás Maduro sin los eurodiputados italianos. «Una de nuestras tareas como europeos es mantener el respeto por los derechos humanos y aquí se trata de eso, no de ninguna injerencia ni de intereses comerciales con el petróleo», dijo durante un encuentro con corresponsales extranjeros en Roma. Además, deseó que haya una solución «democrática y política para acabar con el chavismo» y no quiso valorar la hipótesis de una intervención armada por parte de Estados Unidos. Al término de la charla, respondió las preguntas de varios medios españoles, entre ellos LA RAZÓN.

¿Qué le parece la decisión de Pedro Sánchez tras los ocho días de ultimátum?

Creo que todos los países europeos trabajan a favor de la democracia. Por eso creo que España ha hecho bien, como Francia, Alemania y otros 16 países que ya han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino. Pedimos además a todos los Estados miembros de la UE que sigan estos pasos y no me gusta que mi país, Italia, no lo haya hecho. El presidente Sergio Mattarella, ha hecho hoy [por ayer] un discurso a favor de los derechos humanos y esperemos que el Gobierno siga la misma línea. El señor Maduro ha agradecido su postura al Gobierno italiano y esto para mí es un gran dolor.

En España, el Partido Popular –familia política a la que usted pertenece– se ha mostrado muy crítico desde el primer momento. Incluso hoy han asegurado que la decisión de Sánchez llega tarde y que no se ha consensuado. ¿Comparte esas críticas?

Mi posición con Venezuela la conocen todos: estamos a favor de la democracia. Mi postura es la del Parlamento Europeo, no la del Partido Popular español. Es más importante la posición de todos los partidos que la del PP. Hoy hablo como presidente del Parlamento Europeo, en el que una mayoría de países han tomado esta decisión.

¿Cómo se puede convencer a Italia para que se una?

Desde el miércoles [la votación en la Eurocámara fue el jueves] estoy tratando de hacerlo. En el Gobierno hay algunos sectores que están a favor del reconocimiento de Guaidó. [la Liga es favorable, mientras que desde el Movimiento 5 Estrellas se oponen] y espero que el resto se puedan sumar a esta posición más democrática y más respetuosa con los derechos humanos en Venezuela.

¿Quiénes serán los interlocutores a partir de ahora? ¿Qué pasará con los embajadores?

Nosotros pedimos el reconocimiento pleno de los embajadores del Gobierno de Caracas, que están del lado del presidente interino. Y esto lo hacemos siguiendo la Constitución de Venezuela, la Constitución de Chávez.

¿Hay algún plan para suministrar ayuda humanitaria desde la Unión Europea?

Es importante ayudar a los refugiados, toda la gente que va a Brasil, Colombia, Brasil, Argentina o las islas de la zona. La próxima semana la Comisión va a trabajar en este sentido con el apoyo de la Alta Representante Mogherini. Ya hemos hecho un acto muy fuerte con el reconocimiento del presidente con una amplia mayoría de países.