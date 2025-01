Aparecen en el Líbano grupos de jóvenes dispuestos a seguir la guerra contra Israel

No han pasado muchas semanas después de que entrara en vigor el alto el fuego entre Israel y el Líbano y los partidarios de Hezbolá han hecho circular en las redes sociales dos mensajes de dos grupos hasta entonces desconocidos que se autodenomina “Jóvenes de las aldeas de la Franja fronteriza con Palestina ocupada” y “Jóvenes de la Dahiyeh del sur de Beirut”. Anuncian su intención de librar una resistencia armada contra las fuerzas israelíes en el sur del Líbano, y uno de ellos incluso pidió a Hezbulá que le proporcionara equipo y entrenamiento. Los grupos justificaron su decisión de luchar contra Israel por supuestamente violar el acuerdo de alto el fuego que se firmó el 27 de noviembre de 2024.

Es difícil determinar la autenticidad de los dos grupos que emitieron los anuncios, admite Memri. Es posible que sean filiales de Hezbolá creadas para continuar con su actividad militante en el sur del Líbano bajo el pretexto de la "resistencia popular", y en vista de la frustración del grupo terrorista por los continuos daños a sus infraestructuras militares y su deseo de impedir la plena aplicación del acuerdo de alto el fuego, como ya hizo anteriormente con la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Parece que algunos miembros del entorno de la organización ya han dado luz verde a estas acciones; afirman que "entienden la ira de los habitantes", que "no seguirán permaneciendo en silencio" ante las operaciones de Israel en el sur del Líbano.

Hasta ahora, estos grupos "populares" han expresado su disposición a actuar contra las fuerzas israelíes, pero en el futuro también podrían atacar a las fuerzas de seguridad libanesas y a las tropas de la FPNUL, encargadas de desmantelar la infraestructura de Hezbolá y confiscar sus armas de conformidad con el acuerdo de alto el fuego. El uso de grupos ficticios y la realización de acciones militares disfrazadas de “resistencia popular de la población local” son tácticas bien conocidas utilizadas por Hizbulá y por el eje de resistencia respaldado por Irán, al que pertenece. En los últimos años, agentes de Hizbulá disfrazados de residentes locales han iniciado varios enfrentamientos con las fuerzas de la FPNUL.

El 26 de diciembre de 2024, un grupo autodenominado “La Juventud de los Pueblos de la Franja Fronteriza con Palestina Ocupada” publicó una declaración en la que amenazaba con lanzar una “resistencia popular” utilizando “las armas que posee”. En un intento de distanciarse de Hezbolá, el grupo afirmó que no tiene nada que ver con ninguna organización existente. La declaración decía:

“Desde que entró en vigor el alto el fuego con el Líbano, el enemigo israelí ha violado deliberadamente el acuerdo… Frente al silencio libanés e internacional –y a la inacción del gobierno libanés y de los militares, en los que confiamos para defender nuestras tierras, nuestras propiedades y las vidas de todos los ciudadanos– nosotros, los jóvenes del sur del Líbano, residentes de las aldeas que están siendo destruidas en violación del acuerdo que se firmó, sin reivindicar ninguna afiliación política u organizativa y con fe en nuestra tierra y en la libertad de nuestra nación, declaramos que nos vemos obligados a defender nuestras aldeas y nuestras propiedades utilizando las armas que tenemos en nuestro poder. No permitiremos que el enemigo continúe con esta actividad deliberada, hostil y bárbara, y nos vemos obligados a lanzar una resistencia popular en el sur para hacer frente a esta agresión”.

Ese mismo día, otro grupo, denominado "Juventud de la Dahiyeh del Sur de Beirut", publicó también una declaración en la que amenazaba con llevar a cabo operaciones armadas contra las fuerzas israelíes en el sur del Líbano. En la declaración se afirmaba que el grupo estaba integrado por residentes del sur del Líbano y del valle de Beqaa, zonas en las que Israel lleva a cabo operaciones militares. Este grupo también instó a Hezbolá a reanudar los combates y a armar y entrenar a sus agentes. Su declaración decía:

“Nos causó un gran dolor hoy ver a los tanques de la ocupación israelí profanar nuestro amado sur e infiltrarse en la profundidad del territorio en Wadi Al-Hajir, sin ningún derecho a hacerlo y en flagrante violación de la Resolución 1701 de las Naciones Unidas [del Consejo de Seguridad] sobre el alto el fuego entre Israel y el Líbano… Hemos apelado al Estado libanés pero no hemos recibido respuesta; hemos apelado a la FPNUL pero no hemos recibido respuesta; hemos apelado a la comunidad internacional, representada por los embajadores de los países que garantizan el acuerdo, pero no hemos recibido respuesta. Por lo tanto, nosotros – los Jóvenes de la Dahiyeh del Sur de Beirut, de entre los residentes del sur y del valle de Beqaa – declaramos que legalmente, islámicamente y moralmente damos poder a la resistencia islámica en el Líbano, que está representada por Hizbulá, para luchar con el fin de defender la tierra, el honor y la nación. [También] le pedimos que nos arme y nos entrene para que podamos resistir a la ocupación israelí y liberar nuestras tierras con nuestras propias manos…”.