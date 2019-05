Así cruzaron más de 1.000 inmigrantes la frontera entre EE UU y México

Una cámara de seguridad ha captado el momento en el que 1.036 inmigrantes entraban en Estados Unidos desde México, el mayor grupo de irregulares detenidos en la frontera. La patrulla fronteriza de Texas procedió a la detención de todos, procedentes en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador.

el presidente norteamericano, Donald Trump, no dejó pasar la oportunidad y siguió con en su cruzada contra los inmigrantes: "Ayer, los agentes de la patrulla fronteriza aprehendieron al mayor grupo de extranjeros ilegales: 1, 036 personas que cruzaron ilegalmente la frontera en El Paso alrededor de las 4 de la mañana. ¡ Los demócratas deben estar de pie junto a nuestra increíble patrulla fronteriza y finalmente arreglar las lagunas en nuestra frontera!", publicó en su cuenta de Twitter junto al vídeo de la cámara de seguridad.

Según informó la NBC, de los 1.036 inmigrantes, al menos 934 viajaban con familiares, 63 eran menores no acompañados y 39 eran adultos que viajaban solos. El tráfico de indocumentados en la frontera con México continúa creciendo en los últimos meses. Durante el mes de abril, las autoridades lograron apresar a 98.977, la mayor en lo que va de año. Desde el pasado mes de octubre, la cifra de irregulares interceptados supera los 450.000.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Yesterday, Border Patrol agents apprehended the largest group of illegal aliens ever: 1,036 people who illegally crossed the border in El Paso around 4am. Democrats need to stand by our incredible Border Patrol and finally fix the loopholes at our Border! <a href="https://t.co/6K1rIUzorM">pic.twitter.com/6K1rIUzorM</a></p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1134206851174862856?ref_src=twsrc%5Etfw">30 de mayo de 2019</a></blockquote>

