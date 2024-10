Así fue la operación con la que se descabezó a Hamás: Soldados israelíes matan, sin saberlo de antemano, a Yahya Sinwar

El líder de Hamás, Yahya Sinwar, fue asesinado a primeras horas del miércoles en la Franja de Gaza, en una operación que se conoció este jueves. Antes de confirmar la muerte de Sinwar, el Ejército israelí informó que tres terroristas habían muerto en un edificio de Gaza y que estaban investigando si uno de ellos era Sinwar. Tras algunas horas de especulaciones, horripilantes fotografías del muerto circulando por las redes, finalmente las huellas dactilares tomadas aún en Gaza y comparadas con las tomadas a Sinwar cuando ingresó en las prisiones israelíes en las que pasó 22 años, coincidían.

El ADN del cadáver traído del enclave palestino al centro forense Abu Kabir en Israel arrojará los resultados finales sobre la identidad del muerto que todo el mundo en Israel acepta que es el líder de Hamás y arquitecto de la masacre del 7 de octubre. Hamás no ha hecho comentarios sobre la muerte de Sinwar hasta el momento. Tampoco lo hizo sobre la muerte de Mohamed Deif ni otros muchos comandantes que Israel asegura haber liquidado. El Ejército señalaba que no había señales de la presencia de rehenes en la zona. Algo fundamental para los familiares de los secuestrados que ahora exigen que se aproveche el momento para alcanzar un acuerdo y devolverlos a todos a casa cuanto antes. También temen que la muerte del líder pueda llevar a sus acólitos vengarse con los cautivos. En los cuerpos de los tres terroristas se encontró dinero, documentos de identificación y equipo de combate.

Las tropas que se encontraron con los tres miembros de Hamás no estaban en la zona en una operación de asesinato selectivo y no tenían información previa de que Sinwar estuviera presente allí. Es más, los soldados que mataron a los tres están aún en entrenamiento para ser comandantes de escuadrón y no forman parte de ninguna unidad de comando especial. Estaban operando en la zona para localizar a miembros de Hamás. Antes del amanecer del miércoles, los soldados empezaron a sospechar que había miembros de Hamás en el edificio y abrieron fuego, también con proyectiles de tanque y misiles portátiles. Posteriormente, utilizaron drones para examinar el edificio y localizaron los cuerpos. Así descubrieron también que el edificio estaba plagado de explosivos. Cuando lograron desactivarlos, comenzaron las tareas de tratar de indentificar a los muertos. Se cree que Sinwar ha estado escondido en túneles en Gaza desde el 7 de octubre tratando de que los soldados israelíes no lo encontraran. Durante todo ese tiempo logró dirigir Hamás, comunicándose solo por medios interpersonales. Los rastreadores de Sinwar suponen que hace tiempo que abandonó el uso de la comunicación electrónica, consciente de las habilidades y la tecnología que poseen sus perseguidores. Sinwar no sólo estudió hebreo en la cárcel israelí, sino también los hábitos y la cultura de su enemigo.

¿Y los rehenes?

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas comunicó de inmediato que "junto con la evaluación de un logro significativo, las familias de los rehenes expresan una seria preocupación por el destino de los 101 secuestrados que aún se encuentran retenidos en Gaza por parte de Hamás y exigen que se aproveche el logro militar para llegar de inmediato a un acuerdo para liberarlos: a los que siguen vivos para su rehabilitación y los asesinados y caídos para que reciban un entierro apropiado en su país".Israelíes han salido a manifestarse nada más conocerse la noticia, se reúnen miles de ellos frente al Ministerio de Defensa de Tel Aviv exigiendo un acuerdo.

La caza de Sinwar, que ha durado casi un año ha implicado una combinación de tecnología avanzada y fuerza bruta, y la suposición de que estaba rodeado de rehenes la mayor parte del tiempo se ha probado como cierta. Se ha sabido hoy también que los seis rehenes asesinados hace dos meses le sirvieron de escudos humanos durante meses. Los cazadores son un grupo de oficiales de inteligencia, unidades de operaciones especiales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), ingenieros militares y expertos en vigilancia bajo el paraguas de la agencia de seguridad Israelí, más conocida por sus iniciales hebreas o el acrónimo Shabak o Shin Bet. Pero ninguno de ellos entró en acción hoy.

Esta unidad ha estado cerca de atrapar a Sinwar sólo una vez, en un búnker debajo de su ciudad natal de Jan Yunes a fines de enero pasado. El líder fugitivo había dejado atrás ropa y más de un millón de shekels en fajos de billetes. Algunos lo interpretaron como una señal de pánico, aunque se estimó que en realidad se había marchado unos días antes de que las fuerzas israelíes asaltaran el búnker. Se cree que un posible heredero político sea su hermano Mohamed Sinwar, quien no tiene reputación de ser ni menos radical ni menos cruel que Yahya. Muchos se preguntan si este tipo de asesinatos selectivos realmente podrán traer un cambio, a mejor, en el curso de la guerra.

"La guerra no ha terminado"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebró la caída del líder de Hamás pero advirtió de que la guerra no terminará hasta que no estén de vuelta los rehenes. "Hoy el mal ha sufrido un duro golpe, pero la misión que teníamos ante nosotros aún no ha concluido. A las queridas familias de los secuestrados les digo que este es un momento importante en la guerra. Continuaremos con todas nuestras fuerzas hasta que todos vuestros seres queridos, que son nuestros seres queridos, sean devueltos a sus hogares", ha manifestado el mandatario israelí en un discurso grabado publicado en su perfil oficial de la red social X.

Por otro lado, Netanyahu se ha dirigido directamente a los habitantes de la Franja de Gaza, a los que les ha insistido en que Sinwar "arruinó" sus vidas. "Os dijo que era un león, pero en la práctica se escondió en una cueva oscura y desapareció cuando fue capturado por nuestros soldados", ha señalado el primer ministro israelí, que ha equiparado la "desaparición" de Sinwar con "la destrucción del malvado gobierno de Hamás".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por su parte, aseguró que ahora existe una "oportunidad" para un acuerdo que ponga fin a la guerra y planear un futuro para la Franja de Gaza sin Hamás en el poder.

"Yahya Sinwar era un obstáculo insuperable para lograr todos esos objetivos. Ese obstáculo ya no existe, pero aún queda mucho trabajo por delante", manifestó Biden, quien anunció que "pronto" hablará por teléfono con Netanyahu.