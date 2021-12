Este país es “el mayor carcelero de periodistas” del mundo por tercer año consecutivo

There are a record 293 journalists jailed worldwide for their work, according to CPJ’s 2021 prison census.



Worst jailers:

#China 50#Myanmar 26#Egypt 25#Vietnam 23#Belarus 19#Turkey 18#Eritrea 16#Saudi Arabia 14#Russia 14#Iran 11#Ethiopia 9https://t.co/A0gsLKqXgV pic.twitter.com/6IL2sF06nx