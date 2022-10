“Si pierde la guerra de Ucrania, Putin probablemente morirá”

¿El bombardeo masivo en Kyiv y otras ciudades es una respuesta proporcionada a la explosión del puente de Crimea?

Un ataque a la infraestructura de transporte ucraniana que se utiliza para fines militares habría sido proporcionado. El bombardeo ruso fue un crimen de guerra, porque sus objetivos eran civiles.

Estamos entrando en quizás la fase más peligrosa de la guerra. ¿Está Putin tratando de recuperar la iniciativa en el campo de batalla?

Sí, por un lado, la guerra se está volviendo aún más peligrosa. Por otro, el bombardeo es una continuación del enfoque de Putin de que todos los ucranianos que no se sometan a él serán exterminados.

¿Pueden los bombardeos de Rusia detener el avance de Ucrania en el sureste?

El bombardeo de civiles lejos del campo de batalla no tiene nada que ver con mejorar la iniciativa de Rusia. De esta manera, es similar al bombardeo terrorista de Guernica y de Reino Unido por Hitler. Los ataques contra civiles inspirarán a los soldados ucranianos a luchar con más fuerza.

Los intransigentes del Kremlin han dado la bienvenida a los ataques aéreos. Vemos llamamientos para el uso de armas nucleares tácticas. ¿Qué tan alto es el riesgo del uso de armas nucleares?

Los riesgos son muy altos. Probablemente, el nivel más alto desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Putin es un anciano que se ha encerrado en un rincón. Comenzó una guerra que no puede ganar y sabe que no puede seguir siendo el gobernante de Rusia si pierde. Como muchos otros agentes exitosos de la KGB, todas sus decisiones se basan en proteger su poder personal y no en la moralidad. Desde su punto de vista, existe el riesgo de que su decisión de usar armas nucleares lo lleve a la muerte. Pero, al mismo tiempo, si pierde la guerra, probablemente también morirá, ya sea en un golpe de Estado o después de un juicio por crímenes de guerra y una sentencia de muerte. Además, ya es viejo y morirá pronto pase lo que pase. Desde su punto de vista, cualquier riesgo es mejor que perder.

¿Cuál debería ser la respuesta de EE UU si Rusia usa armas no convencionales en Ucrania?

Suministrar a Ucrania armas nucleares tácticas para usar contra el Ejército de Putin. Ucrania tuvo armas nucleares hasta 1994, cuando acordó renunciar a sus armas nucleares a cambio de garantías de seguridad de Rusia y Occidente.