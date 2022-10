El mordisco de Xi a Taiwán

Tras diez años en el poder Xi Jinping pisotea el límite presidencial de dos mandatos y la tradición colegiada vigente desde Deng Xiaoping para coronarse por tercera vez consecutiva este domingo como secretario general del Partido Comunista chino. Va a convertirse en el gobernante más poderoso desde Mao. El «think tank» Eurasia Group advierte de que este «triunfo» permitirá a Xi avanzar en su agenda ideológica, marcada por un control cada vez más estricto de la sociedad y una diplomacia asertiva, así como por su implacable y cuestionada estrategia de «covid cero». Después de haber inscrito «su pensamiento» en la Constitución y haber modificado las reglas del juego reinar de por vida (aunque esto está cada vez menos claro), el presidente chino regresa a la senda «marxista-leninista» y deja atrás tres décadas de «apertura y reforma». Xi alumbra una «China roja y brillante» que aspira a ser hegemónica en 2049. Reorganiza el Ejército Popular de Liberación para blindar el sistema de partido único en casa y para ganar guerras fuera. Taiwán está en el punto de mira.

«Xi dada» (el tío Xi) se proyecta en el interior como un ciudadano más degustando los dim sum en los hutongs de Pekín, pero en el exterior se muestra implacable. Ha quebrado la política clásica china que aboga por «una reunificación pacífica» para reivindicar su derecho a recurrir a la fuerza. EE UU ha acusado a China de «crear una tensión tremenda» al cambiar su postura respecto a la autonomía de Taiwán. Y ha advertido de los peligros que supone el hecho de que Xi considere que el «statu quo ya no es aceptable» por lo que estaría decidido a lograr «una reunificación en un plazo mucho más rápido» del esperado.

Xi está convencido de la superioridad de los regímenes autoritarios respecto a las democracias occidentales que considera en declive. Cree, además, que «el viento de la Historia sopla a favor de Oriente». Una vez aclamado surge la duda de si se sentirá tentado a invadir Taiwán. Sin embargo, la guerra de Ucrania podría disuadirle. La francesa Valérie Niquet, autora de «Taiwán frente China» considera que el conflicto ucraniano está actuando como un «principio de realidad» para Xi debido las dificultades que Putin está enfrentando en el campo de batalla. Recuerda en «Le Figaro» que el Ejército de Liberación Popular carece de experiencia en el combate moderno. Rusia, a pesar de su experiencia en los teatros de Siria, Georgia o Chechenia, está sufriendo en Ucrania. La guerra ha demostrado el poder de resistencia de un pueblo. Taiwán, además, está mejor armado. Xi no se puede permitir librar una guerra sino va a ganarla. Un régimen autoritario como el suyo que asienta su legitimidad en la recuperación de una supuesta gloria nacional y del estatus de superpotencia no puede ser humillado en el campo de batalla. La guerra hasta ahora ha demostrado la superioridad armamentística de Estados Unidos y la capacidad de la Unión Europea para imponer sanciones dolorosas. El embajador de Taiwán en Madrid, José María Lui, advirtió en estas páginas que las consecuencias de una invasión china serían peores que las de la intervención rusa. Xi, que padece también las tribulaciones económicas de la guerra, puede aparcar la idea de un conflicto abierto, pero ojo eso no significa que no siga la guerra con Taiwán por otros medios.