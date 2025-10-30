Arrestan en Birmania a tres artistas por criticar las elecciones organizadas por la junta militar gobernante

Un director de cine, un actor y un comediante fueron detenidos en sus domicilios por haber publicado en redes sociales comentarios críticos sobre las elecciones previstas para el 28 de diciembre, según señalaron medios estatales birmanos. Las autoridades los acusan de haber difundido “informaciones falsas y engañosas” contra otros artistas que participaron en la producción de un filme en apoyo al proceso electoral.

Los arrestos se basan en una ley promulgada por la junta en julio, que prohíbe “todo discurso, organización, incitación, protesta o distribución de material destinado a destruir una parte del proceso electoral”. Según Global New Light of Myanmar, los tres artistas podrían enfrentar penas de entre tres y siete años de prisión si son declarados culpables.

El filme que generó la polémica fue difundido en bucle por la televisión estatal y muestra a un médico rural que insta a los combatientes de la oposición a deponer las armas y apoyar las elecciones. Los artistas detenidos criticaron públicamente a sus colegas por participar en la producción, lo que fue considerado por la junta como un acto de “desestabilización electoral”.

Desde septiembre se han multiplicado los arrestos de ciudadanos que cuestionan la legitimidad del proceso electoral. El Comité Central de Supervisión de la Seguridad, creado por la junta, ha detenido al menos a 64 personas por violar la ley de “protección de las elecciones democráticas multipartidistas”. Los tres artistas detenidos se suman a una lista creciente de voces silenciadas.

ONGs como Human Rights Watch y PEN International han denunciado que la ley electoral birmana constituye una herramienta de censura sistemática. “La criminalización de la expresión artística es una señal clara de que estas elecciones no serán libres ni justas”, declaró un portavoz de HRW. La junta militar, que tomó el poder en 2021, ha restringido severamente la libertad de prensa y expresión.

Desde el golpe de Estado, numerosos artistas, escritores y cineastas han sido detenidos o forzados al exilio. La censura afecta no solo a contenidos políticos, sino también a obras que promueven valores democráticos o critican la violencia estatal. La comunidad artística birmana opera cada vez más en la clandestinidad, mientras la junta utiliza el aparato cultural estatal para legitimar su poder.