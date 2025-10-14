China inicia una investigación sobre las medidas de EEUU contra su sector marítimo y naval

El Ministerio de Transporte de China anunció este martes el inicio de una investigación para evaluar el impacto que pueden tener los aranceles portuarios impuestos por EE.UU. a los barcos chinos sobre la seguridad, la industria naval y las cadenas de suministro en el país asiático.

El anuncio se produce el mismo día en el que entran en vigor los citados aranceles, así como las tasas similares que China aplicará, como respuesta, a los buques estadounidenses que entren en los puertos del país asiático.

Según un comunicado publicado en su portal oficial, el proceso se llevará a cabo junto con el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y otros organismos, en virtud de la Ley de Seguridad Nacional, la Ley contra las Sanciones Extranjeras y las Regulaciones sobre el Transporte Marítimo Internacional del país.