Pakistán anuncia conversaciones con los talibanes en Qatar tras los bombardeos en Afganistán

La televisión estatal paquistaní ha informado que representantes del gobierno de Pakistán mantendrán conversaciones con delegados talibanes afganos en Doha, Qatar, en un intento por reducir la tensión bilateral tras los ataques aéreos de este viernes. El objetivo principal del encuentro será abordar la presencia del grupo Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) en territorio afgano, así como evitar nuevas incursiones militares transfronterizas.

Los bombardeos paquistaníes en la provincia afgana de Khost, que dejaron al menos ocho muertos, incluidos civiles, provocaron una fuerte condena por parte del gobierno talibán. El Ministerio de Defensa afgano calificó la operación como “una violación flagrante de la soberanía nacional” y advirtió que responderá a futuras agresiones. La convocatoria de negociaciones en Qatar busca evitar una escalada militar entre dos países que comparten una frontera de más de 2.600 kilómetros.

Qatar, que ha servido como sede de negociaciones entre los talibanes y actores internacionales desde 2020, vuelve a posicionarse como mediador en el conflicto. Según el diario Dawn, el emirato ha ofrecido apoyo logístico y diplomático para facilitar el diálogo, aunque no se ha confirmado la participación de observadores externos. Las conversaciones se celebrarán en un contexto de creciente presión internacional para estabilizar la región.

Expertos citados por The Diplomat advierten que las expectativas sobre el éxito de las negociaciones son limitadas, dado que intentos previos de cooperación en seguridad entre Islamabad y Kabul han fracasado. El TTP, considerado una organización terrorista por Pakistán, ha intensificado sus ataques en los últimos meses, mientras los talibanes afganos niegan tener vínculos operativos con el grupo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán ha confirmado oficialmente su participación en las conversaciones de Doha, que se celebrarán la próxima semana en un formato bilateral. Las autoridades afganas aún no han detallado la composición de su delegación, pero fuentes diplomáticas citadas por Dawn indican que incluirá representantes del Ministerio de Defensa y del Consejo Supremo de Seguridad.