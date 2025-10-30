Pintura Interior, Patrimonio Cultural Inmaterial de China

Pekin. Junwei Feng

《A Beber》 es un poema escrito por el poeta Li Bo, de la dinastía Tang（años 618－907), edad de oro de la poesía de la historia de China. Vemos en la foto que este poema de 177 caracteres están perfectamente escritos en el interior de este pequeño frasco de vidrio, por el artista Wang Tiemin, heredero de la tercera generación del maestro líder de la pintura interior Wang Xisan, fundador de la escuela género Hebei.

Las obras de Wang Tiemin estuvieron expuestas en la feria de artesanías celebrada en el marco del Foro del Distrito Financiero de Beijing 2025 entre los días 27 y 30 de octubre, con los temas centrados en la innovación financiera global y el cambio. El día 28 también se celebró el subforo de Madrid de la reunión anual del Foro del Distrito Financiero de Beijing, con el tema de "Construyendo Un Nuevo Vínculo entre China y Europa: Liberar Ventajas Complementarias y Enfrentar Desafíos Globales". Esta es la primera vez que la reunión anual de este foro financiero se establece una sucursal en España.

Wang Tiemin también es miembro de la Asociación de Investigación de Botellines de Rapé de la Asociación de Artes y Artesanías de China, y colabora actualmente con una marca centenaria llamada TIAN HUIZHAI especializada en botellines de rapé, y explicó cómo es el arte interior. La pintura interior es una artesanía tradicional china, que utiliza ganchos y pinceles especiales para dibujar imágenes o escribir caracteres en sentido inverso en el blanco del frasco de vidrio, cristal y otros materiales transparentes, también conocidos como botellines de rapé pintados en el Interior.

Esta habilidad se originó en Beijing en la dinastía Qing (entre los años 1616—1911) durante el período del emperador Jiaqing. Gan Huanwen fue pionero en la técnica de pintura de molienda en frascos. Las primeras obras existentes fueron de paisaje dibujado en 1816. La pintura interior moderna se divide en cinco escuelas principales: Beijing, Hebei, Shandong, Guangdong y Qin, de las cuales, Hengshui, cuna de la Provincia de Hebei, fue incluido en la lista nacional del patrimonio cultural inmaterial en 2008 y fue nombrado "la Ciudad Natal de la Pintura Interior de China".

A continuación está el poema de Li Bo traducido por el traductor chino Chen Guojian.

"¿No veis, amigos? Las aguas del Río Amarillo, / Caídas del cielo, se lanzan hacia la mar / para no volver jamás. /¿No veis que en el espejo plateado del salón, / se miran tristes nuestros cabellos agrisados, / que los hilos de seda, negros por la mañana, / se han hecho blanca nieve al llegar el crepúsculo? / ¡Entreguémonos a libar mientras podamosla! / !No dejemos vacías las copas dorada / frente a la luna! / Los dones que me otorgó el cielo / no se han de desperdiciciar. / Gastadas mil monedas de oro, / velveré a tener otras tantas. / ¡Que nos guisen corderos!