Un ataque israelí en Gaza alcanza a un vehículo humanitario de la ONU

La ONU anunció este miércoles que uno de sus vehículos fue alcanzado en la noche del martes por disparos israelíes en la Franja de Gaza cuando participaba en un convoy humanitarios previamente coordinado con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

«Un vehículo humanitario de la ONU claramente identificado, que formaba parte de un convoy que había sido plenamente coordinado con las FDI, fue alcanzado 10 veces por disparos de las FDI, incluso con balas dirigidas a las ventanas delanteras», declaró el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, quien concretó que los dos ocupantes del vehículo no resultaron heridos.

«Este es el último incidente que pone de manifiesto que los sistemas de coordinación establecidos no funcionan, y seguimos trabajando con las FDI para garantizar que incidentes como este no vuelvan a producirse», trasladó a la prensa Dujarric. «No tenemos forma de evaluar la mentalidad de quienes nos disparan», aádió el portavoz, que no pudo concretar si la información sobre el movimiento del convoy había sido transmitida a las autoridades israelíes.

No es el primer incidente de vehículos de la ONU alcanzados desde el comienzo de la guerra israelí en Gaza, derivada del atentado perpetrado por Hamás el pasado 7 de octubre. En mayo, un miembro del personal de la ONU de nacionalidad india murió cuando su vehículo fue alcanzado por lo que las Naciones Unidas dijeron que era fuego de tanque en el sur del enclave palestino.