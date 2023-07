Un ataque ucraniano con "drones de superficie" contra el puente de Kerch, en Crimea, deja al menos dos muertos

Al menos dos personas han muerto y una tercera ha resultado herida en un incidente en el puente de Kerch, que conecta la península de Crimea con la Rusia continental, incidente achacado por las autoridades rusas a dos "drones de superficie" --en aparente referencia a embarcaciones no tripuladas-- que han impactado contra la infraestructura. El Comité Nacional Antiterrorista (NAC) ha indicado que "a las 3.05 horas (hora local), dos vehículos no tripulados de superficie atacaron el puente de Crimea". "Como resultado de este ataque terrorista, la zona de carretera del puente sufrió daños", ha dicho, antes de especificar que los dos fallecidos son dos adultos que iban en un coche, mientras que la herida es la hija de la pareja. "Los servicios de emergencia están trabajando en el lugar. Las agencias oficiales están llevando a cabo las acciones operativas y de investigación necesarias", ha recalcado el NAC, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

Asimismo, el Comité de Investigación de Rusia ha confirmado la apertura de un caso por un "acto terrorista" contra el puente, por lo que los investigadores están trabajando para intentar identificar a los implicados en el suceso, que las autoridades rusas han achacado a las fuerzas de Kiev, tal y como ha recogido la agencia TASS. Horas antes, el gobernador de la región rusa de Belgorod, Viacheslav Gladkov, había confirmado que las víctimas eran residentes de esta zona de Rusia que se encontraban en un "automóvil accidentado" en el lugar.

Por su parte, el gobernador de Crimea, Sergei Aksenov, ha anunciado la suspensión del tráfico en el puente de Kerch. Los vehículos que se encontraban esperando para cruzar el puente --alrededor de un millar de coches-- han comenzado a dar la vuelta. "Dada la situación actual, pido a los residentes y turistas de la península que se abstengan de viajar por el puente de Crimea y, por razones de seguridad, elijan una ruta terrestre alternativa a través de las nuevas regiones", ha indicado el asesor de las autoridades de la península de Crimea, Oleg Kryuchkov, en referencia a los territorios ucranianos anexionados. Las autoridades han remarcado que Crimea cuenta con productos básicos como comida y combustible.

Asimismo, han indicado que han abierto una línea directa con la sede de coordinación para los afectados de la "emergencia". Horas después se ha retomado el tráfico ferroviario en el lugar, según ha señalado la Oficina Operativa de Crimea a través de su cuenta en Telegram. "El tráfico de ferrocarril se ha reiniciado. El tren de Simferopol a Moscú ha salido hacia el territorio de Krasnodar", ha apuntado, tras más de cinco horas parado en las vías. El incidente ha provocado además retrasos en otros trenes dirigidos a Moscú y Rostov.

Tras el suceso, el presidente del Consejo Estatal de Crimea, Vladimir Konstantinov, ha acusado al "régimen terrorista de Kiev" de "cometer un nuevo crimen". "Han atacado el puente de Crimea. En Kiev tienen que saber que la parte automóvil del cruce es un objeto exclusivamente civil, pero eso no ha detenido a los terroristas. Tampoco les detendrá en el futuro", ha criticado. "Sólo pueden ser detenidos si se les priva la posibilidad física de dar estos golpes", ha manifestado, antes de incidir en que "para ello es necesario poner bajo control toda la costa del mar Negro, librar Jersón, Mikolaiv y Odesa". "Sin acuerdos con ellos. Usarán cualquier acuerdo para golpearnos. No tienen éxito en el campo de batalla, así que recurren a actividades terroristas", ha argumentado. Por último, Konstantinov ha hecho un llamamiento a la calma y ha reseñado que "la línea de ferrocarril no se ha visto dañada por el ataque". "Crimea está conectada a la Rusia continental por un corredor territorial en el norte y tenemos experiencia en el tráfico de ferries. No estamos aislados. Garantizo que las consecuencias del ataque terrorista serán rápidamente eliminadas y que los terroristas responderán por sus actos", ha zanjado.

Fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) han indicado en declaraciones a la agencia ucraniana de noticias Ukrinform que el suceso ha sido parte de una operación especial de las fuerzas ucranianas. "Fue difícil llegar al puente, pero al final hemos logrado hacerlo", han resaltado, antes de recordar que el jefe del SBU, Vasil Maliuk, dijo en el pasado que el puente es un objetivo legal. Por contra, la portavoz de las Fuerzas de Defensa y Seguridad en el Sur, Natalia Gumeniuk, ha recalcado que el incidente podría ser "una provocación" por parte de Rusia ante la expiración del acuerdo sobre la exportación de grano desde puertos ucranianos, firmado en junio de 2022 con la mediación de Naciones Unidas y Turquía, tal y como ha recogido el diario ucraniano 'Suspilne'.

"Es característico que, con una concentración tal del grupo naval en esta zona y las tensiones generales en el contexto de las dudas sobre la prórroga del acuerdo de grano se creen provocaciones similares, que las autoridades ocupantes de Crimea comunican inmediatamente y en voz muy alta. Es una forma típica de resolver estos problemas por parte de la potencia ocupante en Crimea y el país agresor en general", ha valorado Gumeniuk. Este puente fue escenario a principios de octubre de una fuerte explosión en el marco de la guerra con Ucrania que dejó fuera de servicio la infraestructura durante varios meses alegando "trabajos de reparación y restauración".

Aquella destrucción parcial del puente de Kerch supuso uno de los golpes más simbólicos contra Rusia desde el inicio de su ofensiva militar en febrero. Las autoridades rusas, culparon desde un primer momento a la Inteligencia ucraniana de estar detrás del ataque, y confirmaron varios arrestos en el marco de una investigación por supuesto terrorismo. Inaugurado por Putin en 2018, se trata de una de las obras de infraestructura más importantes de la península desde su anexión en 2014 y un ejemplo simbólico y práctico de la conexión de este territorio a Rusia. La estructura, de 19 kilómetros de longitud, comprende una vía de transporte ferroviario y una autovía.