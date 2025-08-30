Atropello brutal en Francia: un muerto y cinco heridos tras una embestida intencionada frente a un bar

Un incidente mortal ha sacudido la ciudad de Évreux, en el norte de Francia, tras un atropello intencionado que dejó un saldo de un fallecido y cinco heridos, dos de ellos en estado crítico. El ataque ocurrió en la madrugada frente al bar La Winery, donde un vehículo embistió deliberadamente a un grupo de personas tras un altercado entre una joven y varios hombres.

Según el alcalde Guy Lefrand, cerca de cien personas se encontraban en la zona en el momento del suceso, que ha dejado a la comunidad sumida en el estupor.

Las autoridades han abierto una investigación por homicidio e intento de homicidio, descartando por el momento motivaciones terroristas o racistas. Tres sospechosos han sido detenidos, dos de ellos ocupantes del vehículo implicado en el ataque.

La víctima mortal es un hombre de unos 30 años, mientras que los heridos han sido trasladados a un hospital cercano. La policía continúa recopilando pruebas y revisando imágenes de seguridad para esclarecer los hechos. Aunque la situación está bajo control, el impacto emocional en la ciudad es profundo.