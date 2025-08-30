“Me abandonó en el tribunal”: la hija de Gisèle Pelicot acusa a su madre de negarse a creer que fue violada por su propio padre

El llamado “Caso Pelicot” ha sacudido a Francia con una historia que va más allá del horror del abuso sexual. Dominique Pelicot fue condenado a 20 años de prisión por violar sistemáticamente a su esposa, Gisèle, durante casi una década, reclutando a más de 50 agresores a través de internet. El caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género, pero también dejó al descubierto una dimensión más silenciosa y devastadora: el quiebre emocional dentro de la propia familia.

Caroline Darian, hija de Gisèle, ha decidido hablar públicamente, rompiendo años de silencio. En una entrevista con The Telegraph, reveló que su madre no solo ignoró su sufrimiento, sino que se negó a creer que ella también había sido víctima de abuso por parte de su padre. “Me abandonó en esa sala”, declaró Caroline, refiriéndose al juicio. “Se negó a creer que fui violada. Nunca podré perdonarla.”

Su testimonio cuestiona el relato heroico que se construyó alrededor de Gisèle Pelicot, convertida en símbolo de resistencia feminista. Caroline denuncia haber sido marginada emocionalmente, ignorada en momentos clave, y utilizada como parte de una narrativa pública que no reflejaba su realidad. El dolor de la hija, invisibilizado por el foco mediático, revela las múltiples capas de trauma que pueden coexistir en un mismo entorno familiar.

En su libro Y dejé de llamarte papá, Caroline reconstruye su historia con crudeza y precisión. No busca destruir, sino comprender. Su relato es un intento de reconciliación con una verdad incómoda: que el abuso sexual no solo destruye a la víctima directa, sino que puede fracturar profundamente a quienes la rodean.