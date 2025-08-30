Corea del Norte quiere "cazar" aviones F-35 y lo va a hacer con su revolucionario misil

Corea del Norte ha realizado pruebas de fuego real de dos nuevos sistemas de misiles tierra-aire, según informó la Agencia Central de Noticias Coreana (KCNA) el 24 de agosto. Estas pruebas, llevadas a cabo el día anterior y supervisadas por altos cargos de defensa, tuvieron como objetivo evaluar su rendimiento frente a amenazas aéreas diversas, incluyendo drones y misiles de crucero. La nación asiática afirma que ambos misiles interceptaron con éxito los drones objetivo y misiles de crucero de bajo vuelo.

Además, los misiles demostraron una alta precisión y capacidades de respuesta rápida, guiados por una "tecnología única y especial", según fuentes norcoreanas. Estas nuevas armas están explícitamente diseñadas para contrarrestar amenazas modernas como drones de bajo vuelo y aeronaves furtivas avanzadas como el F-35 estadounidense. Esto sugiere un cambio en la doctrina de Pionyang hacia una postura defensiva más estratificada, protegiendo activos clave como centros de mando e infraestructuras críticas.

Asimismo, el desarrollo de estos sistemas coincide con una notable colaboración militar entre Pionyang y Moscú. Desde la firma de un acuerdo de asociación estratégica integral a principios de 2025, Rusia ha transferido sistemas de defensa aérea Pantsir-S1 a Corea del Norte, avistados cerca de Pionyang y en plataformas navales. De hecho, el líder ruso Vladimir Putin elogió la "heroica participación" de las tropas norcoreanas en batallas contra fuerzas ucranianas en Kursk en una carta a Kim Jong Un el 15 de agosto.

La colaboración militar con Rusia, clave en la modernización norcoreana

Además, Kyrylo Budanov, jefe de la Inteligencia de Defensa ucraniana, había indicado previamente que Rusia proporcionó asistencia técnica a Corea del Norte para perfeccionar el misil balístico de corto alcance KN-23, corrigiendo errores de guiado de hasta 1,5 kilómetros y mejorando sustancialmente su precisión. Budanov también señaló la posibilidad de que Rusia ayude a Corea del Norte a establecer la producción de drones de largo alcance basados en el diseño iraní Shahed-136 según United24media.

Por otro lado, estas pruebas se producen mientras Corea del Norte se prepara para un congreso del partido donde probablemente se exhibirán avances militares. Paralelamente, Estados Unidos y Corea del Sur han reanudado sus ejercicios militares conjuntos, según Army Recognition del 25 de agosto, utilizando cazas F-35 y buques equipados con Aegis, actividades que Pionyang considera ensayos de invasión. La dinámica de seguridad regional podría obligar a los planificadores de defensa en Seúl, Tokio y Washington a reevaluar las suposiciones de superioridad aérea.

En este sentido, la aparición de equipos rusos en el arsenal norcoreano y la sincronización de las pruebas sugieren una creciente coordinación estratégica, en línea con los esfuerzos de Corea del Norte por posicionarse en una alineación trilateral con Rusia y China. A pesar de las presiones económicas y desafíos internos, el país sigue destinando recursos considerables a sus programas de defensa.