Australia anuncia que reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea de la ONU

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha anunciado que reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea de Naciones Unidas que tendrá lugar el próximo mes de septiembre, sumándose así a la iniciativa de países como Francia y Reino Unido.

Según han informado desde la agencia EFE, Albanese ha declarado durante una rueda de prensa, retransmitida por el canal público ABC, que "la solución de dos Estados es la mejor esperanza de la humanidad para romper el ciclo de violencia en Oriente Medio y poner fin al conflicto, el sufrimiento y la hambruna en Gaza",

La decisión fue adoptada durante una reunión del Gabinete de Gobierno esta mañana en Camberra y llega después de las críticas del país austral a Israel sobrelos planes anunciados de ocupar la ciudad de Gaza.

"La situación en Gaza ha ido más allá de los peores temores del mundo. Se han perdido demasiadas vidas inocentes. El Gobierno israelí sigue desafiando el derecho internacional y niega ayuda suficiente, alimentos y agua a personas desesperadas (...) Se trata de mucho más que trazar una línea en un mapa, se trata de entregar un salvavidas a la legalidad de Gaza", ha remarcado Albanese.

El primer ministro australiano ha señalado que en las últimas semanas ha conversado sobre este asunto con el presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo británico, Keir Starmer, entre otros líderes que también han anunciado que reconocerán a Palestina.

Antes de las palabras de Albanese, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, criticó el domingo los pasos de varias naciones hacia el reconocimiento de Palestina y los calificó de "vergonzosos".

"Dejamos claro que reconoceríamos a Palestina cuando ello contribuyera mejor al impulso hacia la paz. Septiembre es el momento. Cuando el mundo dice que esto ha durado demasiado. Cuando el mundo dice que el sufrimiento, la muerte y la destrucción deben terminar", indicó la ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, acompañando a Albanese.