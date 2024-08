EE UU ayudó a "detectar próximos ataques" de Hizbulá, pero no se sumó a los bombardeos de Israel

Estados Unidos ayudó a Israel a "detectar próximos ataques" del partido-milicia chií libanesa Hizbulá, según un funcionario del Departamento de Defensa, pero no participó en los bombardeos "preventivos" llevados a cabo por el Ejército israelí ni en el derribo de proyectiles de la milicia durante este fin de semana en lo que ha sido uno de los cruces de ataques más intensos entre ambos desde octubre. "Estados Unidos no participó en los ataques preventivos de Israel de anoche. Proporcionamos algún apoyo de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR, por sus siglas en inglés) en términos de seguimiento de los ataques de Hizbulá, pero no llevamos a cabo ninguna operación cinética, ya que no era necesario", ha explicado en condición de anonimato en un comunicado remitido a Europa Press. Asimismo, ha señalado que Washington "seguirá vigilando de cerca la situación" y que se mantendrán "desplegados y preparados para apoyar la defensa de Israel frente a los ataques de Irán y de cualquiera de sus aliados".

Durante la jornada, la Embajada estadounidense en Beirut ha indicado a través de un comunicado que "está siguiendo de cerca la situación de seguridad en Líbano, en particular a raíz del intensificado fuego transfronterizo que tuvo lugar a primera hora del 25 de agosto". En este contexto, ha señalado que, aunque algunas aerolíneas han suspendido o cancelados sus vuelos y otras realizan cambios de horario con poca antelación, existen opciones de transporte comercial para salir del país ante la escalada de las tensiones. Así, ha informado a los ciudadanos estadounidenses que necesiten ayuda financiera para volver a Estados Unidos que pueden solicitar un préstamo de repatriación, y a aquellos que no quieran salir que deben estar preparados para refugiarse durante un periodo prolongado. Además, la legación diplomática ha recordado a sus ciudadanos que deben evitar viajar a la zona fronteriza entre Líbano e Israel, a la de Líbano y Siria y a los asentamientos de refugiados. También les ha pedido evitar manifestaciones y tener precaución cerca de grandes concentraciones o protestas.

Israel y Hizbulá han protagonizado este domingo uno de los episodios más intensos de combates desde el comienzo de la guerra de Gaza tras una serie de "ataques preventivos" del Ejército israelí contra el sur de Líbano que no han podido impedir, poco después, el lanzamiento de más de 300 cohetes de las milicias chiíes libanesas contra territorio de Israel, ahora mismo bajo un estado de emergencia militar que se prolongará durante las próximas 48 horas por orden del ministro de Defensa, Yoav Gallant.