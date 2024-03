Biden pide al Congreso no "enterrar" el asalto del 6 de enero y defender unas elecciones libres

En Estados Unidos, lo más parecido a una entrevista de trabajo para un presidente en ejercicio que busca la reelección es el discurso sobre el Estado de la Unión, cuando solo faltan meses para las elecciones generales. Esta noche, Joe Biden hizo lo propio ante una audiencia que supera los 20 millones de estadounidenses, probablemente la más alta que tendrá para él solo en lo que queda de campaña. Su desempeño era crucial porque la presentación es leída por todos, amantes y detractores, como una oportunidad para evaluar la energía y facultades mentales del mandatario. El demócrata es el presidente más viejo en la historia del país y, si consigue un segundo mandato, finalizará ese nuevo período con 86 años. Su edad es un tema crucial de la campaña.

Estaba previsto que el discurso comenzara a las 21:00 hora local (02:00 GMT del viernes), pero se retrasó unos veinte minutos debido a una masiva protesta a favor de un alto el fuego en Gaza que bloqueó la principal avenida de acceso al Capitolio y obligó a la caravana presidencial a cambiar de ruta.

Joe Biden, empezó su discurso sobre el estado de la Unión hablando de cómo la "libertad y la democracia están siendo atacadas en todo el mundo". Biden comparó la época actual con los tiempos previos a la segunda Guerra Mundial, en los que Adolf Hitler marchaba en Europa, y consideró que ahora es el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el que tiene ansias de conquista en Europa.

"Mi mensaje para el presidente Putin es claro. No nos retiraremos. No cederemos, yo no cederé. La Historia nos observa", afirmó el mandatario estadounidense ante las dos cámaras del Congreso. Biden instó al Congreso a "hacer frente a Putin" y a aprobar el paquete de ayuda militar para Ucrania que ha estado estancado durante meses y ha sido fuertemente afectado por la campaña electoral de cara a las elecciones de noviembre. "Si Estados Unidos da marcha atrás ahora, pondrá a Ucrania en riesgo. Pondrá a Europa en riesgo. Pondrá en riesgo al mundo libre, y será una invitación para otros que desean hacernos daño", argumentó el presidente.

"Mi propósito de hoy es despertar tanto al Congreso como alertar al pueblo de Estados Unidos que este no es un momento normal", aseguró el presidente, quien dijo que la democracia estadounidense se encuentra en su peor momento desde la Guerra Civil.

Detrás de él se encontraban, como es tradición, la persona que ocupa la Vicepresidencia de Estados Unidos, en este caso Kamala Harris, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien es el tercero en la línea de sucesión.

El presidente estadounidense quiso remarcar los estadounidenses están escribiendo "la mayor historia de resurgimiento jamás contada" y lamentó que no "sale en las noticias", pese a que el país crece a un 3% anualizado y el desempleo se mantiene por debajo del 4 %. Biden aseguró que llegó a la presidencia en 2021 "para llevar el país hacia adelante en uno de los períodos más duros" de su historia, justo en plena caída económica y en emergencia nacional por la pandemia de covid-19, que provocó una fuerte contracción del PIB y un desempleo de más del 14 %.

"El retorno de Estados Unidos está construyendo un futuro de posibilidades para los estadounidenses; construyendo una economía desde el centro y desde abajo hacia arriba", explicó el mandatario. "El abismo de riqueza entre razas es el menor en 20 años", indicó el mandatario, que también subrayó que la confianza de los consumidores está subiendo.

El mandatario también pidió a los congresistas no enterrar la verdad sobre el 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio, y les pidió defender unas elecciones libres y transparentes en contraposición a la actitud del expresidente Donald Trump. "Mi predecesor y algunos de ustedes aquí buscan enterrar la verdad del 6 de enero. Yo no haré esto. Este es el momento de decir la verdad y enterrar las mentiras", sostuvo.

"Esta es la verdad. No puedes amar a tu país solo cuando ganas. Como he hecho desde que fui elegido para el cargo, les pido a todos, sin distinción de partidos, que se unan y defiendan nuestra democracia. Recuerden su juramento de defenderla contra todas las amenazas - extranjeras y nacionales", apuntó.

El discurso sobre el Estado de la Unión es un informe que el presidente da cada año ante las dos cámaras del Congreso, miembros del ejecutivo y del Tribunal Supremo, para hacer un repaso del estado del país. Es también el espacio donde se presentan las propuestas en materia legislativa, y donde se habla de los avances y los planes a futuro. El primer discurso del Estado de la Unión lo hizo George Washington en 1790, fue tan corto que apenas tuvo 833 palabras y duró entre 4 y 8 minutos. No sería hasta 1947 que el mensaje recibió el nombre: State of The Union. Esta es la segunda vez que se hace en el mes de marzo, la primera fue en 2022 con Biden. Normalmente es en enero.

El evento inició con el tradicional martillazo y con el anuncio del mandatario para que pueda ingresar al pleno, acto seguido el presidente saludó a miembros del partido y al público. Al llegar al frente, Biden entregó, como es costumbre, una copia del discurso a la vicepresidente y al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quienes volvieron a anunciarlo para que iniciara su presentación.

Este discurso 2024 del presidente demócrata ha estado basado en querer mostrar sus logros en infraestructura y manufactura, reglas migratorias más estrictas y la consecución de precios más bajos de los medicamentos. El mandatario puso en marcha además un plan ampliado para aumentar los impuestos corporativos y utilizar los ingresos para recortar los déficits presupuestarios y recortar los impuestos para la clase media. Y por supuesto, no podía faltar tampoco el capítulo del respaldo de Estados Unidos a Israel en su lucha contra Hamás.

El mensaje ante uno de los Congresos más ineficaces de la historia del país fue un factor también. Johnson asumió el liderazgo de la Cámara Baja hace cinco meses después de la caótica destitución del expresidente Kevin McCarthy. Los legisladores todavía están luchando por aprobar un paquete de ayuda a Ucrania.

Entre los invitados especiales estuvo Kate Cox, quien demandó a Texas y finalmente abandonó su estado natal para abortar; familiares de los rehenes de Hamás y activistas contra las armas. Las grandes ausencias fueron Yulia Navalnaya, viuda del fallecido líder opositor ruso y la primera dama ucraniana, Olena Zelenska. Ambas declinaron la invitación.

Sobre Fox, Biden señaló que "Kate y su marido tuvieron que dejar su estado para recibir el cuidado que necesitaba. Nunca debería pasar lo que su familia ha atravesado, pero le está pasando a tantos otros. Hay estados prohibiendo abortos, criminalizando a doctores y forzando también a supervivientes de violación e incesto a abandonar sus estados", dijo Biden.