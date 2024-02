Biden prepara un plan para Gaza mientras la guerra no cesa

El presidente de EE UU, Joe Biden, habló esta semana de un plan para pacificar la zona que incluya una Gaza desmilitarizada y también dijo, antes de una visita a un sector crítico con su Gobierno y sus políticas en Oriente Medio, el automotriz en el estado de Michigan, que los colonos judíos violentos en Cisjordania serían sancionados por su Administración. La primera sanción es contra cuatro colonos implicados en diversos actos violentos contra palestinos vecinos, en un caso sin precedentes en el que el Gobierno estadounidense acusa a israelíes.

El «premier» israelí, Benjamin Netanyahu, respondió a Biden con un sucinto comunicado: «La abrumadora mayoría de los residentes en Judea y Samaria [los nombres bíblicos de Cisjordania] son ciudadanos respetuosos de la ley, muchos de los cuales están combatiendo en estos días –como reclutas y reservistas– para defender a Israel». Y añadió: «Israel actúa contra todos los israelíes que violan la ley, en todas partes; por lo tanto, las medidas excepcionales son innecesarias».

En una declaración a los periodistas, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, del partido Nacional Religioso, negó que la violencia de los colonos sea un problema, calificándola de «mentira difundida por los enemigos de Israel para difamar y dañar a los colonos y pioneros y al movimiento de colonos».

La orden ejecutiva de Biden parece que podría cambiar las reglas del juego actuales, según señalan analistas israelíes y estadounidenses. Tiene el potencial de impactar en los asentamientos judíos y a su acceso a instituciones financieras estadounidenses. Es posible que afecte a su recaudación de fondos y, en general, a las relaciones entre ambos países.

Biden dijo haber considerado los «niveles intolerables» de violencia en Cisjordania una emergencia nacional y acusó a los colonos son extremistas que socavan los objetivos e iniciativas políticas estadounidenses.

La orden es amplia y permite sancionar a cualquiera que la Administración Biden considere una amenaza a la paz, la estabilidad y la seguridad de Cisjordania. «Esta orden ejecutiva permitirá a EE UU emitir sanciones financieras contra quienes dirijan o participen en ciertas acciones, incluidos actos o amenazas de violencia contra civiles, intimidando a civiles para obligarlos a abandonar sus hogares, destruyendo o confiscando propiedades o participando en actividades terroristas en Cisjordania», aseguró el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, después de anunciarse la orden.

El jefe del politburó de Hamás, Ismail Haniyeh, mantuvo una llamada telefónica con el líder de la Yihad Islámica, Ziad Nakhaleh, según anunciaron los islamistas. El comunicado de la oficina de Haniyeh decía que ambos acordaron que cualquier negociación con Israel para la liberación de rehenes debe ir acompañada de un cese total de los combates, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, el fin del bloqueo, la reconstrucción de la Franja y la liberación de prisioneros palestinos.

Mientras, ministros israelíes dijeron que no se ha presentado al Gabinete ningún plan para un acuerdo de liberación de rehenes, y enfatizaron que tal acuerdo no llegará pronto, informó el telediario del canal 12. Los ministros, que no fueron identificados, dijeron que «la sensación de que el plan está por llegar es infundada. El acuerdo aún está lejos y no es seguro que llegue a buen término».

Enfatizaron que sería muy difícil, si no imposible, lograr la aprobación de un acuerdo si incluye un alto el fuego por más de un mes, la liberación de terroristas con las manos manchadas de sangre y la liberación de un gran número de terroristas. Sin embargo, sigue habiendo filtraciones sobre posibles acuerdos y Qatar comunicó optimismo el día anterior.

Un alto cargo de Hamás en Beirut, Osama Hamdan, declaró a la televisión libanesa LBC que todavía están estudiando una propuesta de acuerdo de varias etapas para liberar a los rehenes israelíes a cambio de una pausa prolongada en la ofensiva israelí y la liberación de los prisioneros de seguridad palestinos, pero parecía descartar componentes clave de la propuesta, como el acuerdo en etapas. Y de los prisioneros que Hamás quiere ver libres, mencionó al convicto del partido rival de Hamás, Al Fatah, Marwan Barghouti, a quien se considera uno de los principales candidatos para dirigir una futura Autoridad Palestina. Barghouti fue arrestado por Israel en 2002 y cumple cinco cadenas perpetuas por planificar tres atentados en la Segunda Intifada que mataron a cinco israelíes.

Las imágenes de satélite analizadas por el Centro de Satélites de la ONU muestran que el 30% de los edificios de la Franja de Gaza han sido destruidos o dañados en la ofensiva israelí.El ataque de Israel, ha dejado en Gaza a más de 27.000 personas muertas, según Hamás, que no distingue entre civiles y combatientes.