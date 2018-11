Blair pide a los diputados que aboguen por un nuevo referéndum

El ex primer ministro laborista británico Tony Blair ha pedido a los diputados de su país que rechacen el acuerdo de "brexit" que eventualmente plantee ante el Parlamento la jefa del Gobierno, la conservadora Theresa May, y que aboguen en cambio por la celebración de un segundo referéndum.

En un artículo publicado hoy en el periódico "The Observer", Blair sostiene que "no hay ningún acuerdo razonable" y que lo único que presentará May será una "chapuza" que pospondrá los temas fundamentales, por lo que aconseja a los parlamentarios que lo descarten e impulsen una votación popular.

Blair advierte de que la primera ministra tratará de persuadir al Parlamento de que apoye su pacto para "acabar con la incertidumbre" y evitar dejar la UE el próximo 29 de marzo sin un acuerdo, pero insiste en que todo acuerdo "es una quimera", inferior a la situación actual.

El ex primer ministro considera que "no hay respuesta" a la cuestión de la frontera irlandesa, que ha dificultado la negociación con Bruselas por la necesidad de impedir una frontera dura en Irlanda, que de establecerse perjudicaría el proceso de paz que comenzó en abril de 1998.

A juicio de Blair, el Reino Unido solo tiene dos opciones: llegar a un acuerdo comercial con la UE que mantenga la equivalencia normativa para evitar el "daño económico", lo que sería "absurdo", o cortar con esas normas y "sufrir el daño", lo que sería "doloroso"

"Se puede posponer la elección con una chapuza, pero no se puede cambiar", afirma.

Blair considera que esta coyuntura "es una locura", e insta a las partes a ser claras sobre lo que ofrecen.

"Cuando a los diputados laboristas se les pida que apoyen a la primera ministra porque: '¿no es un acuerdo razonable mejor que no haya acuerdo?', deben entender que no están apoyando un acuerdo razonable, sino que apoyan algo absurdo, doloroso o un aplazamiento", recalca.

Blair advierte de que ninguno de estos desenlaces será bien recibido por los votantes cuando en 2022 se celebren las elecciones generales y, en su opinión, los diputados deben decir al electorado: "no podemos, en conciencia, votar por esto, pero la decisión final es vuestra".

Unas 700.000 personas se manifestaron la semana pasada en Londres para pedir un referéndum sobre los términos del "brexit", una opción que ya ha descartado el Gobierno conservador.

El artículo de Blair coincide con una noticia en "The Sunday Times" según la cual la primera ministra ha llegado a un acuerdo de "brexit" con Bruselas con consenso sobre la frontera irlandesa y la futura relación económica, que prevé presentar a sus ministros el próximo martes.