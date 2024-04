El canciller alemán presiona a España y Grecia para que envíen sus baterías Patriot a Ucrania

Durante la primera visita de Rishi Sunak a la Cancillería de Berlín -18 meses después de su nombramiento como primer ministro británico-, Alemania y Reino Unido acordaron ayer incentivar la cooperación armamentista. «En la práctica, lo estamos haciendo con toda una serie de proyectos», tales como «un nuevo sistema de artillería o el vehículo blindado de ruedas Boxer», afirmó el canciller Olaf Scholz en una conferencia de prensa conjunta.

El canciller se refirió al cañón de artillería autopropulsado RCH 155, que Alemania y Reino Unido quieren «adquirir, evaluar y optimizar» de forma conjunta. Por su parte, Sunak dijo que ambos países «asumieron una mayor responsabilidad por nuestra seguridad colectiva y vamos aún más lejos al abrir un nuevo capítulo en la relación de seguridad entre nuestras dos naciones».

Los dos países están comprometidos a «crear un nuevo marco para nuestra cooperación en defensa», continuó el primer ministro británico. La cooperación industrial se ampliará «mediante el anuncio de una empresa conjunta para adquirir el sistema de artillería Boxer, que proporcionará a nuestros soldados una capacidad nueva y de vanguardia y asegurará cientos de puestos de trabajo alemanes y británicos». Además, los dos líderes aseguraron que es necesario modernizar el avión de combate Eurofighter, así como fomentar la cooperación en materia de exportaciones.

El canciller enfatizó que Reino Unido también quiere participar en el sistema de defensa aérea de la Iniciativa Europea Sky Shield lanzado por Alemania y se mostró optimista de que se una al acuerdo franco-alemán-español sobre controles de exportaciones. Además, «la interoperabilidad de nuestras fuerzas armadas debería avanzar aún más», según un acuerdo conjunto entre los dos países.

Sunak elogió el apoyo alemán a Kyiv. «No se puede ignorar el hecho de que Alemania, junto con Gran Bretaña, es el apoyo más importante de Ucrania», afirmó el político conservador que destacó la decisión de Alemania de entregar otro sistema de defensa aérea Patriot a Ucrania. Es preciso «reforzar el pilar europeo de la OTAN para tener la suficiente capacidad de disuasión» ante posibles atacantes, enfatizó Scholz y ambos reiteraron la importancia de apoyar a Ucrania «el tiempo que haga falta».

El canciller recordó que Alemania es el país europeo que ha suministrado los mayores volúmenes de armamento a Ucrania desde que empezó la guerra, por un valor aproximado de 28.000 millones de euros, y que este año el presupuesto para este objetivo asciende a 7.000 millones de euros. «Sin seguridad, nada sirve de algo», aseveró Scholz y agregó que la invasión rusa de Ucrania ha puesto en peligro la arquitectura de seguridad europea y el consenso internacional de que no se deben modificar fronteras por la fuerza.

El canciller instó por ello a todos los socios europeos a tomar las «decisiones necesarias», teniendo en cuenta sus necesidades de seguridad. España y Grecia son los dos países europeos que todavía no se han comprometido a enviar ninguno de sus avanzados sistemas antimisiles. Los líderes europeos presionaron a los dos países para que hicieran algún movimiento en el último consejo europeo. «No tenemos elección, hay que invertir más en defensa queramos o no. El mundo se ha vuelto más peligroso», afirmó por su parte Sunak, cuyo Gobierno ha avanzado planes para incrementar el gasto en defensa hasta alcanzar el 2,5 % del PIB desde el 2,3 % actual.

No se puede esperar que Estados Unidos, como mayor contribuyente a la OTAN, «pague cualquier precio y soporte cualquier carga» si Europa no está dispuesta a hacer «sacrificios e inversiones», subrayó el «premier».

No obstante, cuando se le preguntó sobre la negativa previamente confirmada del canciller de entregar misiles de crucero Taurus a Ucrania, Sunak no respondió directamente. Sin embargo, enfatizó que cada país hace un aporte diferente y destacó en particular la decisión de Berlín de suministrar a Kyiv el sistema de defensa aérea Patriot. Con vistas al debate sobre Taurus, Scholz afirmó que ya no aceptaría el envío de bombas de precisión a Ucrania y, en este contexto, el canciller señaló que el Congreso de Estados Unidos ya ha liberado los fondos para apoyar a Ucrania. «Esta decisión muestra que (el presidente ruso Vladimir) Putin está calculando mal si cree que los Estados de Europa y Estados Unidos abandonarán a Ucrania en algún momento. No haremos eso», advirtió Scholz.

Sunak llegó el miércoles a la Cancillería Federal para conversar con Scholz , donde fue recibido con honores militares. Anteriormente había visitado el cuartel Julius Leber en el barrio berlinés de Wedding y había hablado con miembros de la Bundeswehr.