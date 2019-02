Carmelo Nvono-Ncá: "Guinea Ecuatorial es una democracia con muchos retos pendientes"

Carmelo Nvono-Ncá, embajador de Guinea Ecuatorial en Bélgica, Países Bajos, UE, Luxemburgo, Dinamarca, en el grupo ACP (África, Caribe y Pacífico) y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, es un hombre de la máxima confianza del presidente Teodoro Obiang. Desde su residencia cerca de Bruselas, asegura que «nadie podrá poner en duda los avances democráticos de su país».

– La imagen y la reputación internacional de Guinea Ecuatorial siguen siendo negativas. Frecuentemente, las autoridades de su país lo achacan a campañas infundadas de desprestigio...

– Claro que las ha habido y sin ningún fundamento real. Existen datos y hechos suficientes para mostrar una imagen nacional e internacional mucho más positiva e inequívoca.

– ¿No será más bien consecuencia de que aún dista mucho de ser una verdadera democracia?

– Es una democracia con muchos retos pendientes. Tampoco podemos olvidar los componentes culturales y tradicionales, pero sin duda estamos avanzando mucho.

– ¿Qué le diría a quienes dicen que su país es el cortijo de los Obiang?

– La última reforma de la Constitución limita los mandatos a dos, por lo que las próximas elecciones podrían ser las últimas en las que compitiera. Además, garantiza el sufragio universal. Como se ve, no hay cabida alguna para cortijos.

– Tampoco se entiende que la oposición solo tenga un escaño. ¿Cómo lo explica?

– La coalición vencedora de las últimas legislativas estaba integrada, además de por el partido del presidente, por otras 14 formaciones de la oposición, lo que hizo posible la amplia mayoría de la que goza el presidente. Asimismo, hay que tener en cuenta que la estructura social en África está muy organizada en torno a comunidades, por lo que la región y la etnia influye enormemente en los resultados electorales según los candidatos.

– Tras la amnistía de los presos por delitos políticos de distinto tipo, ¿qué otros progresos democráticos se han dado?

– Se han celebrado con éxito, en los últimos años, seis Mesas de Diálogo Nacional, donde han participado todas las fuerzas políticas que quisieron, así como grupos de activistas y representantes de la diáspora, para acercar posiciones e intentar entre todos una hoja de ruta para mejorar el sistema. Tras la sexta, se amnistiaron a varios presos con diferentes tipos de delitos, incluyendo los políticos, y después del 50 Aniversario de la Independencia de Guinea Ecuatorial se pusieron en libertad a 168.

– Las denuncias de violaciones contra los derechos humanos y la falta de libertad de expresión también son habituales.

– El Gobierno está decidido a cortar de raíz este tipo de transgresiones. Y si se produjeran, los responsables serán investigados y puestos a disposición de la Justicia.

– ¿Cuál es la amplitud del programa de desarrollo democrático anunciado por el presidente? ¿Tiene líneas rojas?

– Obiang, junto a un reducido equipo de colaboradores, está efectivamente trabajando en ello con el fin de actualizar algunas situaciones que se deben mejorar para estar a la altura de las expectativas de los ciudadanos y mejorar nuestra democracia. No existen condiciones. Nadie podrá poner en duda estos avances.

– ¿Puede restar credibilidad el hecho de que lo lidere el propio Obiang?

– Él es el presidente y el líder del partido que en estos momentos gobierna y, además, el motor de este proceso. Por tanto, se merece toda la confianza.

– Son insistentes los rumores de que el presidente guineano puede adoptar muy pronto medidas urgentes de regeneración democrática. ¿Cuáles podrían ser? – El presidente está empeñado en avanzar lo más rápidamente posible en la consolidación democrática, con el fin de fomentar su modernización. Queremos, por ejemplo, que la juventud se comprometa más con el país.

– Su país tiene la renta per capita más alta de África. Sin embargo, las diferencias sociales son grandes.

– Tenemos unos ingresos importantes provenientes del petróleo y ahora empezamos con el gas. Esto nos ha permitido realizar una importante transformación social. Hemos dejado de ser una economía de subsistencia. Nuestro PIB ha aumentado 10 veces en la última década.

– Sí, pero no se entiende que, dada la dimensión territorial y su reducido volumen de población, no se hayan distribuido de una forma más equitativa.

- Ciertamente no hemos alcanzado aún todos nuestros objetivos, pero la mejora en la vida de las personas es indiscutible. Se han realizado cuantiosas inversiones en infraestructuras, viviendas sociales, hospitales, escuelas, etc. Son realidades que están ahí y se pueden comprobar.

– ¿A qué se debe que sean tan escasas las relaciones económicas entre Guinea Ecuatorial y España?

– Lamentablemente no están a la altura que debieran. Me entristece que España no supiera aprovechar la oportunidad que Guinea Ecuatorial le brindó en los proyectos de exploración de petróleo, aunque nuestras puertas siguen abiertas y estaríamos encantados de recibir a empresas de este sector y de otros tan importantes como el turismo, los servicios o el comercio. La estrategia de diversificación que está en marcha para reducir la dependencia del sector energético ofrecerá numerosas oportunidades a las compañías españolas. Por otro lado, empresas guineanas, como la aerolínea Ceiba o el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, desean asentarse en España.