"Casi todos los sistemas de la OTAN son muy superiores a los rusos como demuestra a diario la guerra de Ucrania"

La rueda de prensa final de Joe Biden ha acaparado la atención de la prensa en la cumbre de la OTAN. Un regreso de Trump a la Casa Blanca, ¿cambiaría las tornas para la alianza?

Una segunda presidencia de Trump sería muy peligrosa para la OTAN. Trump es egoísta y transaccional; no le importa el orden internacional basado en reglas; no ve a los aliados de la OTAN como amigos de Estados Unidos; y es "fan-boy" de Vladimir Putin. Los países de la OTAN están haciendo todo lo posible para proteger la alianza de Trump, adelantándose a sus probables quejas sobre el reparto de cargas y demás. Afortunadamente, el Congreso de Estados Unidos también ha estado haciendo todo lo posible para poner a la OTAN a prueba de Trump. A pesar de la presencia de republicanos MAGA en ambas cámaras, todavía hay un consenso bipartidista bastante fuerte sobre que la OTAN es muy importante no solo para el orden mundial, sino también para Estados Unidos.

La OTAN también debe determinar su futuro para las próximas décadas. ¿Puede protegerse del desprecio de su principal socio en caso de victoria republicana en las próximas elecciones norteamericanas?

Harán lo que puedan. El peor escenario posible es que Trump saque a Estados Unidos de la OTAN por completo. No creo que eso sea probable; habría mucha oposición a ello en Washington, incluso entre los republicanos, y pondría en peligro la popularidad interna de Trump. Pero si lo hiciera, la OTAN tendría que valerse por sí misma. Los desafíos financieros, logísticos y técnicos serían graves. Pero la OTAN seguiría siendo una sólida colección de Estados ricos, funcionales y democráticos (en su mayoría) con valores e ideas afines y con una importante capacidad militar. La OTAN sobreviviría.

La cumbre de Washington también se ha centrado en la guerra de Ucrania. ¿Es la invasión rusa la prioridad más urgente hoy?

Hoy es la prioridad de la OTAN. En noviembre, puede pasar a ser la segunda prioridad de la OTAN. Tratar con Trump puede ascender al primer puesto.

La candidatura de Ucrania a la OTAN es "irrenunciable" pero todavía no se incorpora. ¿Cuándo podrá hacerlo?

No, Ucrania no reúne aún los requisitos para ingresar en la OTAN. Está avanzando en la dirección correcta, pero aún le faltarían muchos años, incluso si Rusia no hubiera invadido el país en 2022. La guerra en curso y la ocupación rusa de casi el 20% del territorio ucraniano dificultarían enormemente el ingreso en la OTAN aunque Ucrania reuniera los requisitos para ello.

La OTAN ha mejorado la calidad y coordinación de sus defensas, pero adolece de problemas como sistemas anticuados o deficiencias en sus fuerzas navales y sistemas de defensa antiaérea. ¿Cree que la Alianza está preparada para una posible guerra contra Rusia?

Casi todos los sistemas de la OTAN son muy superiores a los rusos. La guerra de Ucrania lo demuestra a diario.

Respecto a la guerra de Gaza, ¿podría ser una buena oportunidad para que los socios de la OTAN, especialmente Estados Unidos, coordinaran sus esfuerzos con otros actores clave para buscar una solución diplomática al conflicto?

Estaría bien que la OTAN pudiera converger en una solución a la guerra de Gaza, pero parece poco probable. Hay demasiadas divergencias de opinión. Me sorprendería que la OTAN lo asumiera; es mejor guardar silencio sobre un tema que mostrar al mundo que no se está de acuerdo.