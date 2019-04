Caso Odebrecht: El reino del ladrillo que corrompió un continente

El último capítulo de este laberinto de corrupción fue el suicidio del ex presidente Alan García el miércoles, cuando intentaban detenerlo acusado de lavar dinero. La historia se está escribiendo, mientras el poco prestigio que le quedaba a los líderes latinos, lapidado. El terremoto hizo temblar los cimientos de un continente que se desangra por la violencia y la corrupción. La lista de funcionarios acusados es larga. En 2015, ejecutivos de Odebrecht reconocieron ante las autoridades judiciales estadounidenses que la firma había cometido actos de corrupción, incluyendo el pago de cerca de 788 millones de dólares en sobornos.

Todo comenzó en Brasil. De acuerdo al documento judicial difundido por Estados Unidos, desde el año 2009 Odebrecht pagó aproximadamente 349 millones de dólares en sobornos a partidos políticos, funcionarios extranjeros y sus representantes en Brasil. Washington menciona específicamente contratos con la petrolera estatal Petrobras. La Justicia brasileña ya condenó al millonario y ex presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, a 19 años, y una multa de 30 millones de dólares. El caso sacudió primero la escena política brasileña al más alto nivel, pues estaban implicados los ex presidentes Michel Temer, Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva. El carismático Lula, que mantiene su inocencia, ya sufrió un revés en los estrados judiciales en julio, cuando fue condenado por otro caso de corrupción a diez años de prisión. Temer también está encarcelado.

En Colombia, fueron las declaraciones del ex senador Otto Bula –actualmente preso por haber recibido 4,6 millones de dólares en supuestos sobornos de Odebrecht– las que salpicaron la campaña de reelección del ex presidente Juan Manuel Santos en 2014 –algo por lo que el propio Santos acabó pidiendo disculpas y culpando a su asesor–. Además, la propia Fiscalía informó de que la firma brasileña también había hecho contribuciones a la campaña de su rival en 2014, Óscar Iván Zuluaga. Argentina no escapa del escándalo. Según los fiscales estadounidenses, aproximadamente entre 2007 y 2014, Odebrecht realizó pagos de sobornos por valor de 35 millones de dólares. En lista se encuentra el presidente argentino Mauricio Macri, aunque las investigaciones apuntan principalmente a importantes figuras de la era Kirchner, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Transportes Ricardo Jaime, que ya fueron arrestados por corrupción.

En Venezuela en un período comprendido aproximadamente entre 2006 y 2015, Odebrecht efectuó pagos corruptos a funcionarios gubernamentales y sus intermediarios por aproximadamente 98 millones de dólares «para ganar o retener contratos de obra pública».

También en El Salvador el rol de la constructora en la campaña del ex presidente Mauricio Funes es objeto de investigaciones por cuenta de los servicios prestados por Joao Santana. La Fiscalía salvadoreña tiene información que sugiere que Odebrecht financió ilegalmente al asesor brasileño con 1,5 millones de dólares. Pero el ex mandatario salvadoreño, quien fue condenado por enriquecimiento ilícito y se encuentra exiliado en Nicaragua desde 2016, también desestimó los cargos. La supuesta financiación ilegal de Odebrecht a campañas electorales es además investigado en Panamá. El 12 de junio Ricardo Martinelli fue capturado en Miami y, el pasado 7 de julio, el Gobierno estadounidense le negó la libertad bajo fianza, a la espera de tramitar su extradición a Panamá. El Gobierno panameño ha emitido una orden de captura en contra del ex mandatario por otros casos de corrupción y escuchas ilegales. Otro país caribeño: República Dominicana. Entre 2001 y 2014, Odebrecht estuvo relacionado con pagos ilícitos por valor de 92 millones de dólares, que le habrían dado beneficios por 163 millones de dólares.

En Ecuador entre 2007 y 2016, la firma brasileña estuvo involucrada en pagos por 33,5 millones de dólares. Más al norte, en Guatemala, entre 2013 y 2015 se registraron pagos corruptos por valor de 18 millones de dólares, lo que le habrían generado más de 34 millones de dólares en beneficios a la constructora en este país.

Y México. Entre los años 2010 y 2014, Odebrecht estuvo vinculado a pagos por valor de 10,5 millones de dólares para ganar contratos de obras públicas mexicanas que le generaron beneficios por más de 39 millones de dólares. Los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto estarían implicados.