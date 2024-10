La UE celebra una cumbre inédita con socios del Golfo para abordar la guerra en Gaza

Los líderes de la Unión Europea celebran este miércoles una cumbre con los socios del Consejo de Cooperación del Golfo, en la primera reunión al más alto nivel entre los dos bloques en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio , donde la UE y el Golfo comparten preocupaciones y buscan jugar un mayor papel para lograr un alto el fuego en Gaza y en Líbano, donde Israel ha extendido su ofensiva. La cita inédita en Bruselas juntará a los líderes de los 27 con los de Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí and Emiratos Árabes Unidos y llega en un momento crítico en Oriente Medio por la escalada del conflicto, por lo que el encuentro se presenta como una ocasión para que las dos regiones contribuyan a las negociaciones de paz, en la que Qatar ejerce un papel fundamental de mediación junto a Estados Unidos. Así la cuestión de la seguridad y la inestabilidad en la región y más allá de Gaza, desde Líbano hasta el mar Rojo, estará en el centro del debate y se abordará en la declaración conjunta que la UE y los socios del Golfo negocian, aunque fuentes europeas reconocen que no es fácil cerrar una postura común entre dos bloques regionales. Aparte de la guerra en Gaza, la cumbre evidencia el interés creciente de la UE en una región en la que ha aumentado su presencia diplomática y aspira a tener mayor contacto político, una vez quiere cooperar con estos países más allá de las relaciones comerciales y de venta de petróleo. En este sentido, el bloque europeo quiere culminar una trayectoria de los últimos años para elevar la relación con este grupo de países con los que hace tan solo unos años no mantenía diálogo regular, ni celebraba reuniones de región a región. Mientras la UE tiene interés en reforzar la relación comercial y de inversión, los países del Golfo ponen el acento en lograr una política de liberación de visados que facilite los intercambios sociales. "La geopolítica ha desempeñado un papel muy importante en ese cambio. La región del Golfo está en la encrucijada entre Asia, Europa y África. Desempeña un papel muy importante en muchas de las crisis actuales", admite un alto cargo de la UE. La región resulta también clave para la aplicación de las sanciones comerciales de la UE a Rusia y su peso económico y geopolítico creciente incrementa el interés de Europa para labrar unas relaciones estratégicas con esta parte del mundo. La víspera de este encuentro se celebró una reunión de ministros de Exteriores de ambos bloques en Bruselas. "Estamos listos para hacer más cosas juntos para afrontar retos comunes", ha asegurado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, en declaraciones antes de la cena con los ministros árabes a la que no acude el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares.