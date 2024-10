¿Celebrará Mexico el día de la hispanidad este año tras la polémica con el Rey Felipe VI?

Para nadie es un secreto que las tensiones bilaterales entre España y México salieron a la luz cuando la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tomó la decisión deexcluir al Rey Felipe VI de su ceremonia de investidura. La razón es clave para entender por qué para los mexicanos y muchos otros ciudadanos de América Latina el 12 de octubre no representa ningún motivo de celebración.

El desplante de Sheinbaum hacia el Rey nace en una carta que el expresidente Manuel López Obrador le escribió a su majestad solicitando que este pidiera perdón por la "violación de derechos humanos" que el pueblo español cometió contra la población indígena y negra, no solo durante la época de la conquista, sino también en el periodo colonial. Al no recibir respuesta, el Gobierno mexicano simplemente decidió omitir al Rey de su lista de invitados.

Esta insistencia con el "perdón" e incluso con la "reparación" está ligada al exterminio de las culturas precolombinas en México y Latinoamérica en general. A ciencia cierta, México fue uno de los países que más sufrió durante aquellos años. La llegada de los españoles encabezados por Hernán Cortés en 1519 desencadenó un conflicto violento con el Imperio azteca, y la caída de Tenochtitlán en 1521 causó la destrucción sistemática de la cultura azteca, la imposición del cristianismo y la explotación. Así, en el transcurso de cien años, la población azteca se redujo en un 90%.

¿Por qué México no celebra el Día de la Hispanidad?

Actualmente, México es el país de Latinoamérica con más raíces indígenas. Estudios sugieren que cerca del 20% de la población del país pertenece a circunscripciones indígenas, eso sin contar a aquellos descendientes de los pueblos originarios. Las culturas precolombinas de México son de las más destacables. Dos de los tres imperios más grandes del continente habitaron las tierras que ahora pertenecen al país (elImperio azteca y la civilización maya).

Además, la herencia indígena en México es profundamente rica y sigue presente en muchos aspectos de la cultura, la gastronomía ("las tres hermanas": maíz, frijoles y calabazas), la lengua y las tradiciones. El mismo nombre del país proviene del náhuatl, lengua de los mexicas (aztecas), y así también muchísimas ciudades como Acapulco, Oaxaca, Xochimilco, Mazatlán, Michoacán, Chiapas, etc., o palabras que han influido en el castellano como chocolate, tomate, aguacate y coyote.

En ese orden de ideas, parece obvio que México considere que no tiene nada que celebrar. De hecho, el 12 de octubre no es un feriado o festivo oficial en el país y este día prefiere denominarse "de la Nación Pluricultural". Asimismo, el día en sí no deja de ser polémico, ya que la idea de "hispanidad" ligada al nacionalismo español no se entiende sin el imperialismo: el dominio español sobre otros pueblos durante tres siglos. La noción de "civilizar América" como fundamento de la hispanidad oculta el costo humano de ese proceso: la muerte de millones de indígenas y la institucionalización de la esclavitud.

Día de la Nación Pluricultural en México

El Día de la Nación Pluricultural en México se conmemora el 12 de octubre y es una respuesta alternativa al tradicional Día de la Raza o de la Hispanidad. Esta denominación busca reconocer y reivindicar la diversidad cultural del país, así como el legado de los pueblos indígenas. En lugar de celebrar la llegada de Cristóbal Colón a América, el enfoque se centra en resaltar la pluralidad étnica y cultural de la nación, que se formó a partir del encuentro entre culturas indígenas, europeas, africanas y asiáticas.

Así, México responde a un esfuerzo por reconocer el impacto negativo que tuvo la colonización en las comunidades indígenas y para resaltar la resistencia y la continuidadde sus culturas. El enfoque es completamente diferente al de España, pues no es de fiesta sino educativo. Se realizan foros, conferencias, exposiciones de arte, presentaciones de danza y música tradicional, y se difunde información sobre los derechos de los pueblos indígenas y su importancia en la conformación de la identidad mexicana.