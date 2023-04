El supuesto filtrador de los secretos militares del Pentágono entró en pánico tras saltar a las redes los documentos robados

Es descrito como un joven racista y antisemita que ama las armas por encima de todas las cosas y que responde a las iniciales "OG". Así aparece descrito en las revelaciones que ha publicado el periódico The Washington Post en las últimas horas sobre el posible autor de las filtraciones de secretos de Estado en Estados Unidos. Miles de documentos confidenciales han salido a la luz exponiendo las debilidades de Ucrania en la guerra contra Rusia, pero también operaciones sensibles de países aliados como Israel y Corea del Sur. La fuga de documentos "Top secret" ha abierto una gran crisis en las agencias de seguridad norteamericanas, que ya han localizado el origen de las filtraciones en un grupo de trabajadores que crearon un chat formado por unos 20 adolescentes y adultos de una base militar de EEUU.

The Washington Post entrevistó a un adolescente del grupo, quien describió al autor de las filtraciones. El periódico americano también dice haber visto un video de un hombre identificado como "OG" en un campo de tiro. “Profiere gritos con insultos racistas y antisemitas a la cámara, luego hace varios disparos contra un objetivo”, dice la información. "OG" les dijo a otros miembros del mismo grupo de Internet desde el que salió la información secreta del ministerio de Defensa de EEUU que trabajaba en una base militar, cuyo nombre no se da. La labor del filtrador consistía en ver grandes cantidades de información clasificada.

El joven con el que ha hablado The Washington Post asegura que cuando los Servicios de Inteligencia de EEUU den con el autor de las filtraciones, no tendrá un juicio justo y será enviado en su lugar a "Guantánamo o a algún lugar oscuro", e incluso ha añadido que quizá será "asesinado". “Él es plenamente consciente de lo que está sucediendo y cuáles pueden ser las consecuencias”, dijo la fuente anónima del Post. "Simplemente no está seguro de cómo resolver esta situación. Parece bastante angustiado por eso".

La reconstrucción de los hechos que hace el periódico mantiene que "OG" parece haber actuado como líder en un servidor de información de datos creado en 2020 en la plataforma de mensajería Discord por un pequeño grupo de amantes de las armas. El grupo tenía varios nombres, pero la mayoría de las veces se conocía como Thug Shaker Central. A partir del año pasado, "OG" publicó los documentos en un canal en el servidor que llamó "Bear vs Pig", una referencia a la guerra de Ucrania, pero también un video viral que muestra a los cerdos luchando contra un oso negro.

"OG" tenía una "visión oscura del gobierno” de Estados Unidos, a cuyas fuerzas de seguridad calificaba de una aparato "represivo". Asimismo, despotricaba contra la "extralimitación del gobierno" de Joe Biden. Las filtraciones ofrecen datos muy delicados, como el presidente de Egipto ordenó la producción de 50.000 misiles para entregar a Rusia al comienzo de la guerra contra Ucrania en 2022 o que el Mosad, la agencia de espionaje de Israel, instigó las protestas callejeras contra la reforma judicial del primer ministro Benjamin Netanyahu.

La principal norma que el presunto autor de las filtraciones impuso sobre sus compañeros era no publicar los documentos en ningún sitio, según detalla la fuente consultada por el periódico, que añade que en el grupo había personas de fuera de Estados Unidos, entre otros países de Rusia y Ucrania.

Según el citado medio, el 28 de febrero salió del grupo la primera tanda de documentos, compartidos por alguno de los usuarios -su fuente no sabe quién fue- en otro chat de la red de mensajería que utilizaban, y de ahí a cada vez más grupos, aunque los Servicios de Inteligencia no reportaran constancia de estas filtraciones hasta un mes después.

A mediados de marzo, el presunto autor de las filtraciones dejó de publicar documentos, y un día antes de que el primer medio estadounidense informara de la presunta filtración, escribió en el grupo en un estado "frenético", asegurando que "algo había pasado, y pedía a dios que esto no ocurriera".

El Post no solo tiene una fuente sino que asegura haber confirmado esta información con más miembros de ese grupo que parece ser el foco de la gran fuga de datos que ha puesto a Estados Unidos contra las cuerdas.

Es muy posible que la policía y los investigadores del Pentágono ya hayan localizado a "OG", pero cuando el periódico habló con uno de sus compañeros aún no había sido detenido.