China advierte que Reino Unido “sufrirá todas las consecuencias” si su nueva megaembajada en Londres no se aprueba

El gobierno chino ha lanzado una advertencia directa al Reino Unido, afirmando que “asumirá todas las consecuencias” si no se aprueba sin demora la construcción de su nueva embajada en Londres. Según Daily Mail, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino expresó su “grave preocupación y fuerte insatisfacción” por los retrasos en la autorización del proyecto, que se ubicaría en el antiguo edificio de la Real Casa de la Moneda, en el distrito de Tower Hamlets.

La decisión sobre el proyecto, que convertiría el recinto en la mayor embajada de Europa, ha sido pospuesta nuevamente hasta diciembre. El aplazamiento se produce en medio de crecientes preocupaciones por el espionaje chino en Whitehall y tras el colapso de un juicio relacionado con actividades de inteligencia. China acusa al Reino Unido de actuar “sin integridad” y de incumplir sus compromisos diplomáticos.

El portavoz del Ministerio chino, Lin Jian, declaró aBloombergque el Reino Unido ha mostrado “desprecio por el espíritu contractual” y ha actuado “de mala fe”. La embajada china en Londres también emitió un comunicado en el que deplora los retrasos “injustificados y sin fundamento” en la aprobación del proyecto. El gobierno británico aún no ha respondido oficialmente a estas declaraciones.

China adquirió el terreno de 215.000 pies cuadrados en 2018 por 260 millones de euros, pero desde entonces ha enfrentado oposición por su cercanía a infraestructuras sensibles en la ciudad de Londres. En 2022, el Ayuntamiento de Tower Hamlets rechazó los planes iniciales, que fueron posteriormente retomados por el gobierno central. El actual ministro de Vivienda, Steve Reed, debía pronunciarse la próxima semana.

Según declaraciones del ex asesor de Boris Jonhson, Dominic Cummings, aITV News, los servicios de inteligencia británicos (MI5 y MI6) alertaron que el complejo podría ser utilizado como “centro de espionaje”, especialmente por su ubicación sobre cables subterráneos estratégicos. Cummings afirmó que intentó persuadir al entoncesprimer ministro para bloquear el proyecto, pero que otros sectores del gobierno, como el Tesoro, preferían evitar un conflicto diplomático con China.