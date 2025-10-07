China podría haber superado la 'Cúpula Dorada' de Donald Trump y así lo ha hecho

Un equipo de investigación chino ha afirmado haber desarrollado un prototipo funcional de un sistema de procesamiento de datos para detectar y responder a amenazas aéreas globales. Este sistema, ya desplegado por el Ejército Popular de Liberación (EPL), representa un avance de considerable calado. A pesar de sus etapas iniciales, el proyecto aprovecha el big data para integrar información de sensores multidominio, buscando ser el primer sistema de defensa aérea con alcance mundial.

Asimismo, el proyecto está liderado por el Instituto de Investigación de Tecnología Electrónica de Nankín, principal centro de I+D de defensa del país. El equipo, dirigido por el ingeniero Li Xudong, detalló su trabajo en Modern Radar. El sistema, denominado "plataforma distribuida de grandes datos para la detección de alerta temprana", combina sensores de distintos dominios, permitiendo rastrear hasta 1.000 misiles entrantes simultáneamente.

Por otro lado, este anuncio chino emerge entre crecientes preocupaciones en Washington sobre las capacidades militares de sus rivales, notablemente China. Pekín posee una de las flotas de misiles más extensas y aventaja a EE.UU. en tecnología hipersónica, con armas que superan cinco veces la velocidad del sonido. Este sistema chino se anticiparía al "Golden Dome", proyecto de Trump de 175.000 millones de dólares para la defensa antimisiles, aún sin arquitectura desvelada y con costes estimados casi el triple.

China avanza en defensa aérea con un sistema de alcance global

Este desarrollo chino genera una notable inquietud en Washington. Un sistema de defensa global operativo podría colocar a las fuerzas estadounidenses en desventaja táctica justo cuando aumentan las tensiones en puntos críticos del Asia-Pacífico, como Taiwán. desde Newsweek informan que la propuesta china podría adelantar planes de EE.UU.

Además, el sistema logra una agregación unificada de datos y su aplicación compartida a nivel de conciencia situacional global. Integra seguimiento de objetivos, alertas de lanzamiento y amenazas de nodos de sensores superiores. Si estuviera operativo, se integraría con los misiles interceptores de China, varios exhibidos en el desfile del 80 aniversario de la Segunda Guerra Mundial.

Por último, el alcance y madurez del prototipo chino no están claros. El portavoz de Defensa chino, Zhang Xiaogang, criticó la iniciativa Golden Dome por "abrir una caja de Pandora". Donald Trump prometió que el Golden Dome estará "plenamente operativo" para enero de 2029, mientras el EPL aspira a una capacidad militar de clase mundial para mediados de siglo.