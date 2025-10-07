Detenido en el sur de Italia uno de los capos de la mafia huido de la Justicia desde 2020

Las fuerzas de seguridad de Italia han detenido este martes en la ciudad de Foggia, en el sur del país, a Leonardo Gesualdo, un capo de la mafia de 39 años que formaba parte del grupo delictivo Società Foggiana y que permanecía huido de la Justicia desde 2020. Así informaba EuropaPress.

El operativo, realizado tras meses de investigación, ha tenido lugar esta mañana en las afueras de Foggia, donde el Grupo de Intervención Especial (GIS, por sus siglas en italiano) irrumpió en la vivienda en la que se encontraba escondido desde hacía cinco años. Los propios agentes han explicado que el detenido ha sido "sorprendido mientras dormía por las explosiones que acompañaron la entrada de las fuerzas especiales en el lugar en el que se escondía", donde "se rindió sin oponer resistencia a pesar de que tenía una pistola en su poder y un cargador con seis balas".

La Justicia italiana lo había condenado a doce años de prisión por los delitos cometidos como parte de la llamada quinta mafia, que opera en gran parte de la provincia de Foggia, incluyendo la propia ciudad, así como en otras regiones del país, según informaciones del diario 'La Repubblica'. La organización criminal ha sido acusada de estar detrás de delitos como tráfico de armas, prostitución y robos a mano armada en joyerías.