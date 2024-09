Comienzan a vacunar a los niños de Gaza contra la polio

Los funcionarios sanitarios locales, junto con las Naciones Unidas y varias organizaciones no gubernamentales iniciaron hoy la campaña de vacunación contra la polio en la región central de Gaza, informó Moussa Abed, director de atención primaria de salud del Ministerio de Salud de la Franja, dirigido por Hamás.

La campaña de vacunación a gran escala contra la polio en Gaza tiene como objetivo prevenir un brote en el territorio y sus alrededores. Las vacunaciones comenzaron en pequeño número el sábado y el plan es inocular a unos 640.000 niños, empezando por los del centro de la Franja hasta el miércoles antes de pasar a las partes más devastadas del norte y sur del enclave.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el jueves que Israel ha acordado pausas limitadas en los combates para facilitar la campaña. Israel dijo el sábado que el programa de vacunación continuaría hasta el 9 de septiembre y duraría ocho horas al día.

Mientras, los hospitales de Deir al-Balah y al-Nuseirat confirmaron que el programa había comenzado a primera hora del domingo. El Ministerio de Salud palestino con sede en Ramala dijo a principios de este mes que las pruebas realizadas en Jordania habían confirmado polio en un bebé de 10 meses no vacunado del centro de Gaza, el primer caso en el enclave en 25 años. El bebé sufre parálisis en una pierna.

La OMS dice que la presencia de un caso de parálisis indica que podría haber cientos más que han sido infectados pero que no muestran síntomas. La mayoría de las personas que padecen polio no presentan síntomas, y quienes los presentan suelen recuperarse en una semana aproximadamente. Pero no existe cura y, cuando la polio causa parálisis, suele ser permanente. Si la parálisis afecta a los músculos respiratorios, la enfermedad puede ser mortal.

El poliovirus es altamente infeccioso y con mayor frecuencia se propaga a través de aguas residuales y agua contaminada, un problema cada vez más común en Gaza a medida que se prolonga la guerra entre Israel y Hamás.

Las vacunas se administrarán en aproximadamente 160 lugares en todo el territorio palestino de Gaza, incluidos centros médicos y escuelas. Los niños menores de 10 años recibirán dos gotas de vacuna oral contra la polio en dos rondas, la segunda se administrará cuatro semanas después de la primera.

La dificultad de emprender la campaña vacunatoria no es solo los combates en curso, sino también las carreteras destruidas y los no operativos. Alrededor del 90 por ciento de la población de Gaza, de 2,3 millones de personas, ha sido desplazada y cientos de miles de personas viven en campamentos con precarias tiendas de campaña.

Michael Ryan, subdirector general de la OMS, indicó esta semana ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Israel había permitido la entrada en Gaza 1,26 millones de dosis de la vacuna oral y que aún quedaban otras 400.000 por llegar.

Las dosis se encuentran almacenadas en refrigeración en un almacén en Deir al-Balah, según las autoridades gazatíes locales. Muchos de los padres desconfían de la vacuna, según han informado medios regionales, y ese es un problema adicional que enfrentan los promotores de las inoculaciones. El virus de la polio que desencadenó este último brote es un virus mutado de una vacuna oral contra la polio. La vacuna oral contra la polio contiene virus vivos debilitados y, en casos muy raros, ese virus es eliminado por quienes son vacunados y puede evolucionar a una nueva forma capaz de iniciar nuevas epidemias.