Cómo era Natalie Rupnow, la tiradora que mató a tres personas en un colegio de Wisconsin

La policía ha identificado a Natalie Rupnow, de 15 años, como la tiradora que mató este lunes a tres personas en un colegio cristiano en Madison (Wisconsin, en Estados Unidos). Conocida en las redes sociales como Samantha, la alumna hirió también a otras seis personas, dejando a dos de ellas en estado crítico, según las autoridades. La joven fue hallada muerta por una herida de bala aparentemente autoinfligida cuando la policía llegó a la escena del crimen, informa Efe.

Rupnow había asistido al colegio junto con unos 390 estudiantes desde jardín de infantes hasta 12º grado, dijo la policía. "No sé si el tirador era transgénero o no", dijo el jefe de policía Shon Barnes en una conferencia de prensa el lunes por la noche, cuando se le preguntó sobre la identidad de género de Rupnow. “No creo que lo que haya ocurrido hoy tenga algo que ver con cómo él o ella haya querido identificarse”, dijo el agente. “Y me gustaría que la gente dejara de lado sus prejuicios personales”.

En Internet está circulando un supuesto manifiesto que expresa opiniones de odio hacia los hombres y que algunos usuarios de las redes sociales afirman que pertenece a Rupnow, pero la policía aún no ha podido confirmar ese documento.

La joven tiradora utilizó una pistola, y ahora las autoridades están investigando el origen del arma de fuego. También están hablando con su padre y "tratando de determinar qué sabía o no sabía sobre lo que sucedió hoy", dijo Barnes. Una unidad de policías de élite allanó la casa de la familia de Rupnow el lunes por la noche, derribando la puerta principal y realizando una búsqueda exhaustiva en el interior, informó WISN .

La escuela Abundant Life, que es privada y tiene casi 400 estudiantes de todos los niveles educativos desde preescolar hasta secundaria, pidió oraciones a sus seguidores en Facebook. Por su parte, la alcaldesa de Madison, Satya Rhodes-Conway, que compareció por la tarde, reivindicó "hacer mejor las cosas en el país y en la sociedad para evitar la violencia armada", y puso a disposición del público un teléfono de atención a la salud mental.

Estados Unidos se ha habituado a convivir con masacres escolares sin que se hayan aprobado medidas efectivas a nivel federal para prevenirlos. Veintiséis estudiantes y profesores fueron asesinados en un tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook en Connecticut en 2002; en 2022 en un instituto de Uvalde (Texas) murieron 21; o en 2018, en Parkland (Florida), el balance de muertos fue de 17.