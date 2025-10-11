Condenan a los padres de un niño de tres años que murió tras ser atacado por un perro en una granja

l trágico suceso ocurrió el 15 de mayo de 2022 en Carr Farm, en Rochdale, cuando Daniel Twigg, de tres años, fue atacado por un Cane Corso mientras se encontraba sin supervisión en un corral. El niño sufrió múltiples lesiones en la cabeza y el cuello y falleció esa misma tarde en el Hospital de Niños de Manchester.

El perro, llamado Sid, era uno de los once canes en malas condiciones que vivían en la propiedad, a la que la familia se había mudado apenas dos meses antes. Tras el juicio, los padres del menor, Mark Twigg (43 años) y Joanne Bedford (37 años), fueron absueltos del cargo de homicidio, pero declarados culpables de estar a cargo de un perro peligrosamente fuera de control que causó lesiones.

El juez Kerr condenó a Bedford a tres años y medio de prisión, mientras que Twigg recibió una pena de dos años y ocho meses. Además, ambos fueron inhabilitados para tener perros durante 15 años. “El mal que llevó a la muerte de Daniel debe ser castigado, y es mi triste deber verlo así”, expresó el magistrado durante la sentencia.

El caso ha conmocionado a la comunidad y ha sido calificado por la policía como un incidente “profundamente trágico y traumático”. El sargento detective Mark Evans destacó que Daniel era un niño “brillante y curioso” que no podía comprender los riesgos que representaban los animales a su alrededor. Por su parte, el oficial de legislación canina Stephen Greenough subrayó que los perros eran “impredecibles, poderosos y no estaban entrenados ni controlado