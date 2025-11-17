Corrupción en Ucrania: útil y peligrosa

El escándalo de corrupción que estalló en Ucrania la semana pasada, obligando al amigo de confianza del presidente Zelenski, Timur Mindich, a huir del país y provocando la dimisión de dos ministros, no me sorprendió en absoluto. Los 100 millones de dólares robados de la principal empresa energética estatal del país, Energoatom, en vísperas de un invierno crucial, no parecen nada especial para quienes están familiarizados con los negocios ucranianos y las élites del poder. Durante toda la historia postsoviética de Ucrania, los estrechos vínculos entre ambos han sido endémicos; pero me abstendría de decir que la corrupción en Ucrania ha sido un fenómeno completamente negativo, ya que en cierto sentido ha moldeado la identidad del país.

La característica muy específica de la corrupción ucraniana, que la hace diferente de la que existía en las naciones vecinas, ha sido la “cohabitación”, o incluso la “competencia”, entre numerosos grupos oligárquicos. Bajo cada Gobierno había un equipo dominante encabezado por el presidente y/o sus familiares, pero también había media docena de grupos competidores esperando su momento. Cada uno controlaba no solo bancos y activos industriales, sino también canales de TV, periódicos y otros medios de comunicación, partidos políticos o movimientos, estando abiertamente representados en la esfera pública. Durante unos 30 años, ninguno de estos campos fue completamente destruido por los otros, creando un sistema único de “frenos y contrapesos” que consolidó la política nacional. Además, con todos los grupos interesados en que Ucrania permaneciera independiente y en alguna versión del Estado de derecho que garantizara sus propiedades, sus disputas finalmente empujaron a Ucrania hacia Occidente, alejándose de Rusia y acercando al país a Europa, alentándolo a adoptar una tradición democrática.

Este sistema, creado en la década de 1990, suponía que incluso quienes eran expulsados del poder podían continuar tanto sus actividades empresariales como públicas, y funcionó bien incluso después de 2014, cuando el choque con Rusia puso a prueba la política ucraniana, pero fue repentinamente socavado en 2019 con la elección del señor Zelenski. Cabe señalar aquí que la democracia ucraniana ha sido tan única no solo porque surgió de la competencia entre oligarcas, sino también porque nunca llevó a un extraño a lo más alto de la estructura política. Leonid Kravchuk, Leonid Kuchma, Viktor Yushchenko, Viktor Yanukóvich y Petro Poroshenko: todos fueron altos burócratas mucho antes de asumir la presidencia y todos estaban rodeados de empresarios que los apoyaban, pero también dependían de ellos. Zelenski rompió con esta tradición: surgió como un comediante “contratado” por un rico oligarca, Ihor Kolomoisky, y desde el inicio de su presidencia se centró en combatir a los oligarcas (algo que se manifestó con la adopción de una legislación “antioligárquica” en 2021 y el encarcelamiento de Kolomoisky en 2023). Habiendo llegado desde la nada, Zelenski se enfocó en el control total sobre los principales flujos de dinero, actuando no a través de empresarios ya establecidos, sino instalando a sus propios amigos para “supervisar” diferentes negocios y expulsando a empresarios desleales del país o incluso encarcelándolos.

La invasión rusa a gran escala de 2022 solo reforzó esa tendencia. Primero, el presidente Zelenski, un verdadero héroe de guerra y el reconocido campeón de la resistencia ucraniana, ganó una enorme popularidad nacional e internacional, convirtiéndose en un líder indispensable para la nación. Segundo, como la guerra obligó al liderazgo ucraniano a destruir las fuerzas políticas prorrusas, gran parte de la competencia política fue eliminada. Tercero, y este fue el punto más importante, el dinero que circula en la economía ucraniana se multiplicó dramáticamente con la ayuda occidental emergente: donde antes de la guerra había cientos de millones de dólares, ahora se mueven decenas de miles de millones y los apetitos crecen (recientemente, Zelenski insistió en que necesita 140.000 millones de dólares para la próxima primavera para evitar el colapso de Ucrania). No sorprende que la enorme concentración de poder haya creado una estructura autoritaria, con muchas personas dentro de ella impulsadas por sus propios intereses.

Anticipando esta tendencia, los aliados de Ucrania insistieron en crear en 2014 una Oficina Nacional Anticorrupción independiente (NABU), con enormes poderes, que había permanecido inactiva hasta tiempos recientes. Podría haber continuado así por más tiempo, pero en julio, Zelenski intentó despojar a NABU de gran parte de sus poderes e inmunidad, pero fracasó y se vio obligado a restaurar el statu quo, de modo que ahora ha llegado la hora de que NABU contraataque. El momento fue elegido perfectamente: Mindich, hombre de confianza de Zelenski, reunió decenas de millones de dólares regulando flujos de energía en un país helado donde buena parte de la generación eléctrica ha sido destruida por los invasores rusos. Sus maniobras salieron a la luz en el mejor momento posible, cuando despedir (o incluso encarcelar) a un par de altos funcionarios ya no parece suficiente para el público.

Por lo tanto, Occidente se enfrenta ahora a un serio desafío. No puede retirar su apoyo a Zelenski, ya que esto daría un impulso enorme a los rusos. Pero tampoco puede ignorar los acontecimientos, ya que tanto los activistas en Kiev como los militares en el frente se sienten traicionados. Yo sostendría que la única opción creíble parece ser la imposición de una u otra versión de gestión externa. Europa no solo debe liderar la persecución de los fugitivos ucranianos por corrupción; debe obligar a ZelenskI a aceptar funcionarios occidentales como viceministros en todos los ministerios y hacer que estas personas sean responsables de cada transferencia financiera dentro de la esfera presupuestaria de Ucrania. Con la ayuda occidental ascendiendo actualmente a cerca del 50% del PIB del país cada año, los donantes tienen todas las razones para implementar tal control. No simbolizaría un intento de despojar a Ucrania de su soberanía; al contrario: es la única manera de preservarla. No hay alternativa a mantener a ZelenskI en el poder hasta el final de la guerra, pero esperar y ver si actuará o no contra sus aventureros amigos no es una opción. Después de todo, las potencias occidentales han invertido demasiado en Ucrania como para simplemente dar por perdidos todos esos fondos…

*Vladislav Inozemtsev es cofundador y miembro del Consejo Asesor del Centro de Análisis y Estrategias en Europa en Nicosia (Chipre)