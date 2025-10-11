Cuatro muertos y doce heridos en un tiroteo tras un partido de fútbol escolar en Mississippi

Al menos cuatro personas han muerto y doce han resultado heridas durante un tiroteo que se ha producido en el pueblo de Leland, en el estado Mississippi, en EE UU. Los hechos tuvieron lugar en la calle principal de la urbe en torno a la medianoche de la hora local.

Los hechos revisten especial gravedad porque Leland se encontraba muy poblada estos días: el viernes la escuela de secundaria local organizaba el Homecoming, una tradición en los institutos estadounidenses en la que una vez al año antiguos alumnos del centro lo visitan para saludar y compartir sus experiencias con las nuevas generaciones.

En el marco de esa jornada especial se disputó un partido de fútbol, por lo que había mucha gente en el municipio en el que se ha producido el tiroteo. Por el momento no ha trascendido la identidad del autor ni su móvil.

Tiroteo en Leland T. Nieto LA RAZÓN

Leland, con alrededor de 5.500 habitantes, se encuentra a 190 kilómetros al noreste de la capital estatal, Jackson. De los doce heridos, cuatro personas fueron trasladadas en helicóptero al hospital. Por el momento no hay detenidos.

El alcalde de Leland, John Lee, dijo en la emisora Fox que todavía no tenían ningún tipo de información sobre el autor de los hechos, que seguía en paradero desconocido en la mañana de este sábado hora local. "Solo quiero decir que nuestros pensamientos y condolencias están con las familias de los fallecidos y heridos".