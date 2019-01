David del Campo: "No es lo que sueñan hallar en EE UU, sino de lo que huyen"

David del Campo, director de Cooperación Internacional de Save the Children, estuvo en verano acompañando a una de las caravanas de migrantes desde Guatemala a EE UU. Esta noche, su travesía verá la luz en un documental de La Sexta. Del Campo indica que hay dos palancas que generan la migración. Por un lado, la violencia extrema de la región: «El Salvador, Honduras y Guatemala tienen de las tasas de violencia más altas del mundo (incluso hay más muertes que en zonas de guerra)». Por otro, la pobreza. «Lo que vi es que no es lo que sueñan encontrar en EE UU si no de lo que huyen: abusos, violaciones, desprotección del Estado, paro... No es nuevo, cada año hacen la ruta entre 300.000 y 500.000 personas». Del Campo señala que el hecho de congregarse en caravanas no es casual, produce una mayor autoprotección en el camino. «Se es más visible para las autoridades, es más complicado que les extorsionen... La realidad es que nadie puede avanzar sin la autorización de esos grupos clandestinos que controlan el territorio, bien por las maras en el caso centroamericano o de los carteles en el de México». Los migrantes «tienen que pagar su cuota a los narcos. El problema es que no existe ninguna opción legal. Si les dijéramos que esperasen durante tres años en la puerta del Consulado de EE UU para conseguir los papeles para trabajar, lo harían. Aunque al decirles que ni así lo conseguirán, optan por cruzar durante tres meses Centroamérica y llegar a la frontera». En suma, «entregamos todo a la ilegalidad y se convierte en un lucrativo negocio: que un coyote pase a un niño cuesta entre 4.000 y 5.000 dólares». Aunque es difícil de cuantificar, Campo calcula que un 30% de los que realizan esta ruta son menores. «Nosotros trabajamos con menores en Guatemala que vienen de Honduras y después perdemos la cuenta, porque una vez que entran en otro país no hay trazabilidad. «La última cifra de deportados durante el año pasado es de 26.000 menores en la frontera de EE UU. También es cierto es que este 2018 ha sido el año con más llegadas ilegales. Ha habido un pico porque lógicamente se ha cerrado cualquier opción de entrada legal. Cualquier opción es ilegal», explica.