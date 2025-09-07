Dejó su coche para una inspección técnica y terminó en manos de delincuentes durante ocho meses

Lo que debía ser una rutina mecánica se convirtió en un calvario. Un hombre de 55 años, residente en Toulouse, Francia, dejó su Nissan Juke nuevo en un centro Norauto para una inspección técnica. Pero un empleado entregó las llaves a un desconocido que se hizo pasar por el propietario. El coche desapareció durante ocho meses, y su dueño recibió nueve multas por exceso de velocidad mientras el vehículo circulaba por Francia en manos de delincuentes.

La situación generó una pesadilla administrativa y legal. El propietario tuvo que justificar ante las autoridades que no estaba al volante en ninguno de los episodios sancionados, mientras el coche permanecía en paradero desconocido.

Durante meses, la investigación policial no arrojó resultados. Pero en julio, el vehículo fue localizado cerca de una escena delictiva. La policía arrestó a varios sospechosos, quienes negaron su implicación y señalaron a un tercer individuo recluido en la prisión de Seysses.

El 3 de septiembre, durante un traslado e interrogatorio, el sospechoso, de 48 años, confesó el robo. Admitió haber sustraído el coche en Norauto, usarlo temporalmente y luego cederlo a conocidos para cometer delitos.

Tras la confesión, el Nissan Juke fue recuperado y devuelto a su legítimo propietario. Norauto, por su parte, presentó una demanda civil por el incidente, mientras el principal sospechoso permanece en prisión a la espera de juicio en el Tribunal Penal de Toulouse.