"Un demócrata joven como sustituto de Biden será una buena opción como rival de Trump"

Eran numerosos los demócratas que ya pedían abiertamente que Biden retirase su candidatura. ¿Ha sido la presión de los suyos o, realmente, Biden ha sido consciente de que no estaba en condiciones de presentarse a la reelección?

El partido pospuso recientemente la reunión rápida de Zoom para votar la candidatura de Biden antes de la convención por la resistencia que ya existía entre los cargos demócratas y los delegados. En los últimos días, el presidente Biden ya se mostraba abierto a considerar la posibilidad de apartarse. Pero era él quien tenía que dar el paso, era su decisión, intentar expulsarle habría destrozado el partido.

Tras el paso atrás de Biden, ¿qué demócrata puede vencer a Donald Trump en noviembre?

Los demócratas tienen un amplio abanico de posibles candidatos, sobre todo gobernadores. Todos ellos son dos o tres décadas más jóvenes que Biden y Trump, por lo que cualquiera de ellos eliminaría de inmediato una de las principales preocupaciones de los votantes (y quizá desviaría la atención en torno al tema hacia Trump, que tiene 78 años y también muestra su edad). Con la excepción de la vicepresidenta Kamala Harris, también se distanciarían de las políticas de Biden que han sido impopulares.

El intento de asesinato de Trump apuntaló su control del Partido Republicano y le situó en mejor posición en las encuestas, pero ¿cómo puede cambiar ahora la situación después de la retirada de Biden?

No creo que el intento de asesinato «apuntalara» el control de Trump sobre el Partido Republicano. Ya estaba controlado y todos sus críticos, incluida Nikki Haley, ya le habían besado el anillo. Como hemos visto anteriormente, por ejemplo, cuando el presidente Reagan fue tiroteado en 1981, puede haber un estallido inicial de «apoyo por simpatía» –la aprobación de Reagan ya estaba subiendo antes del atentado, así que es difícil saberlo–, pero generalmente no dura mucho. Además, Reagan era mucho más simpático como persona que Trump. Como todos los demás presidentes anteriores a Trump, tampoco tenía un historial de animar a sus partidarios a la violencia en su nombre. Los republicanos parecen pensar que el intento de asesinato le va a traer el apoyo de gente a la que todavía no había convencido, pero creo que pueden estar proyectando sus propios sentimientos en los demás.

¿Cómo cree que el atentado fallido puede cambiar Estados Unidos?

Dudo que lo haga. El principal efecto del atentado contra Reagan –y antes, contra George Wallace– fue mejorar los protocolos de seguridad del Servicio Secreto. Creo que veremos lo mismo con este caso.

¿Considera acertado el nombramiento de JD Vance como compañero de ticket electoral de Trump? ¿Atraerá a la base de votantes obreros a la que apela?

Es tan bueno como cualquier otro. Todo indica que los candidatos a vicepresidente ayudan al partido en el estado de origen del vicepresidente y en ningún otro. Los republicanos ya tenían muchas posibilidades de ganar Ohio este año. También estoy seguro de que los demócratas señalarán que Vance hizo su dinero en capital riesgo y ganó su fama escribiendo un libro.