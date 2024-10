Desertores norcoreanos buscan desplegarse en Ucrania para desestabilizar a las tropas de Pyongyang

Casi dos centenares de desertores norcoreanos que residen en Corea del Sur están formando un contingente decidido a desplegarse en Ucrania, con un ambicioso plan: llevar a cabo una campaña de guerra psicológica contra sus antiguos compatriotas del régimen de Pyongyang. Estos exsoldados, con entre siete y diez años de experiencia en el ejército del Reino Ermitaño, buscan utilizar su profundo conocimiento de las tácticas y la mentalidad del régimen hermético para socavar la moral de las tropas que todavía sirven a Kim Jong Un.

La estrategia de este grupo se centra en identificar y explotar las vulnerabilidades emocionales de los militares norcoreanos, quienes, según informes, están siendo movilizados en Rusia para participar en el conflicto. Al emplear su experiencia y comprensión del sistema castrense de su país natal, los intrépidos fugitivos aspiran a desestabilizar y desmoralizar a sus excamaradas, creando un impacto significativo en el desarrollo de la guerra. Su misión no solo es audaz, sino también un reflejo del conflicto interno que muchos enfrentan al dejar atrás un pasado marcado por la opresión.

La propuesta de estos exiliados norcoreanos que buscan ser asignados a Ucrania evoca las tensiones de espionaje, traición, y manipulación psicológica presentes en la novela “El espía que surgió del frío” de John le Carré, donde las estrategias de desestabilización juegan un papel crucial en los conflictos de la Guerra Fría. Este particular equipo de disidentes, liderado por el exmilitar Ahn Chan-il, de 69 años, cuenta con una profunda comprensión de la cultura y el estado psicológico del régimen norcoreano, por lo que pretenden utilizar su experiencia en un intento por desestabilizar a las tropas de su antiguo país mediante tácticas de engaño y estrategia. Como director del Instituto Mundial de Estudios sobre Corea del Norte y catedrático emérito de la Universidad Cibernética Abierta, Ahn manifestó a la publicación This Week in Asia su “disposición para actuar como agente de guerra psicológica, empleando métodos como emisiones por megafonía y distribución de panfletos, o incluso actuando como intérpretes”, reminiscentes de las intrigas que marcan la narrativa de le Carré.

Lee Min-bok, otra figura clave en la potencial misión, dirigió una carta abierta a las autoridades ucranianas a través de la embajada en Seúl. En su misiva, solicita al presidente Volodymyr Zelensky permiso para participar en el rescate de estos reclutas, a quienes califica como "carne de cañón". "En esencia, las tropas norcoreanas están allí como mercenarios; nosotros iríamos como voluntarios con una misión de buena voluntad", aclaró . Además, enfatizó que "nuestra presencia en Ucrania podría tener un impacto significativo en su moral", manifestando su esperanza de que el gobierno ucraniano acepte su propuesta.

Con una trayectoria marcada por su activismo, Lee, quien desertó a Corea del Sur en 1995 tras atravesar China y Rusia, ganó notoriedad por sus campañas de lanzamiento de panfletos a través de la frontera norcoreana utilizando globos llenos de gas. En su carta, expresa su firme creencia de que “las tropas norcoreanos podrían encontrar esperanza y valor en nuestra presencia en el terreno, inspirándoles a cruzar en busca de la libertad”.

La propuesta de estos expertos refleja la indignación colectiva de los aproximadamente 34.000 exiliados que residen en Corea del Sur. Muchos de ellos están profundamente perturbados por lo que la agrupación liderada por Ahn Chan-il califica de “agresión y desprecio del derecho internacional” por parte del dictador Kim Jong Un, al desplegar a sus militares en apoyo a Rusia. “Como auténticos veteranos estamos dispuestos a ir al frente, llevar a cabo una campaña de combate moral, socorrer a nuestros compatriotas y desmantelar esa política mercenaria”, señala su declaración de intenciones. Este sentimiento de urgencia y compromiso resuena entre aquellos que han huido deseosos de actuar en defensa de sus paisanos y confrontar lo que consideran una traición a los principios fundamentales de la justicia internacional.

La iniciativa del colectivo surge en un contexto de agitación política en Seúl, exacerbada por la reciente filtración de mensajes de Telegram entre un alto funcionario de seguridad surcoreano y un legislador conservador. En estas comunicaciones se insinúa la posibilidad de una colaboración con Kiev para llevar a cabo ataques contra las fuerzas norcoreanas que están apoyando a Moscú. El presidente Yoon Suk-yeol indicó con contundencia que "no se quedará de brazos cruzados", y que su país podría reevaluar su histórica política de no proporcionar asistencia letal a naciones inmersas en conflictos, dependiendo del nivel de implicación de los norcoreanos en la guerra en curso.

El Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreno emitió una firme declaración en la que sostiene que el despliegue de tropas norcoreanas en Ucrania constituye una violación de los precedentes establecidos por las Naciones Unidas. Esto incluye las recientes resoluciones de la Asamblea General que condenan la cooperación militar con Rusia y la proliferación de armamento norcoreano. El organismo señaló que trabajará en estrecha colaboración con la comunidad internacional para responder a "actos que amenacen nuestros intereses básicos de seguridad". Además, advirtió que “la participación de una tercera nación en el conflicto ucraniano podría desencadenar una guerra mundial, dada la intrincada red de alianzas de seguridad y el potencial de una escalada que trascienda las fronteras de Ucrania”.

El alcance de la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte ha experimentado una expansión significativa desde la visita de Vladimir Putin a Kim Jong Un en junio, cuando ambos líderes firmaron un amplio tratado de defensa. Lo que comenzó como el suministro de munición por parte de Pyongyang a Moscú ha evolucionado hacia una colaboración más consolidada.

El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur (NIS) ha identificado a numerosos oficiales norcoreanos en posiciones críticas dentro de las estructuras militares rusas, incluyendo a Kim Jong-sik, un destacado experto en misiles. Estos individuos están proporcionando asesoramiento directo sobre el uso del armamento norcoreano, lo que subraya el papel activo de Pyongyang en el conflicto. Esta situación indica un tránsito de ser un mero proveedor de armas a convertirse en un socio operativo en el terreno. La colaboración presenta beneficios significativos para ambas partes. Rusia obtiene municiones indispensables y potencial mano de obra en un contexto de guerra de desgaste, donde las bajas han alcanzado cifras alarmantes, estimadas entre 100.000 y 200.000 en casi tres años de combates. Además, el NIS prevé el envío de hasta 10.000 soldados norcoreanos para finales de año, lo que podría consolidar aún más esta alianza militar.