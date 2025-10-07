Polonia descarta extraditar al ucraniano acusado de sabotear el conducto Nord Stream y afea a Alemania su construcción

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha descartado la extradición a Alemania del ciudadano ucraniano sospechoso de haber participado en septiembre de 2022 en el sabotaje del gasoducto Nord Stream y ha afeado a ese país su colaboración con Rusia para la construcción de estas instalaciones. Así informaba EuropaPress.

Tusk ha señalado este martes en una rueda de prensa tras reunirse con su par lituana, Inga Ruginiene, que si bien depende de los tribunales tomar una decisión, para él "no responde a los intereses de Polonia, de la decencia y de la Justicia, acusar o extraditar a este ciudadano a un Estado extranjero".

Sobre Volodomir Z pesa una orden de detención europea tras ser apresado hace una semana en Pruszkow, cerca de Varsovia. Este lunes, un tribunal polaco prorrogó 40 días más su estancia en prisión mientras continúan las investigaciones de un caso que abrió un nuevo episodio en una invasión rusa que apenas acababa de comenzar.

Tusk ha aprovechado para afear a "quienes construyeron" el Nord Stream 2, el gasoducto que une Rusia y Alemania a través del mar Báltico, pero que no ha llegado a ponerse en funcionamiento en represalia por la invasión de Ucrania. Tusk ha remarcado que ningún gobierno polaco aprobó la aprobación de estas instalaciones y ha asegurado que el problema no es que haya podido ser destruido, "sino que haya sido construido", según recoge Polskie Radio.

"Los únicos que deberían avergonzarse y guardar silencio sobre la construcción del Nord Stream 2 son aquellos que lo construyeron", ha enfatizado el primer ministro polaco, quien ha asegurado que Rusia construyó este gasoducto "en contra de los intereses más vitales" de toda la región. Las autoridades alemanas sostienen que Volodimir Z es un buzo avezado, sospechoso de formar parte de un grupo de saboteadores que colocó varias cargas explosivas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, cerca de la isla danesa de Bornholm, frente a las costas de Suecia.