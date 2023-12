Detenido un tayiko por planear un posible atentado contra la catedral de Colonia

Un tayiko de 30 años ha sido detenido bajo sospecha de estar relacionado con una amenaza terrorista contra la catedral de Colonia, según informó la Policía de Colonia.

Durante una operación realizada en Nochebuena en Wesel, a quince kilómetros al norte de Colonia, fueron arrestadas cinco personas. Cuatro fueron puestos en libertad, pero el quinto, de 30 años, permanecerá detenido hasta el 7 de enero por orden judicial.

Según la Policía, ahora se está haciendo todo lo posible para proteger al público, a la catedral y asegurar las próximas festividades de Año Nuevo.

La catedral permanecerá cerrada a los turistas hasta nuevo aviso, después de que la vigilancia del templo ya se hubiese intensificado en los últimos días ante el temor a posibles atentados yihadistas.

"Todos los servicios litúrgicos tendrán lugar, pero las visitas turísticas lamentablemente no son posibles", ha explicado el jefe de seguridad de la catedral, Oliver Gassen, en declaraciones a la agencia DPA. Así, no se podrá acceder al interior a no ser que haya misa.

Las autoridades alemanas habían dado la voz de alarma ante indicios que apuntaban un supuesto complot terrorista, según la Policía con vistas a la celebración de Nochevieja.

Mientras, en Austria, cuatro personas han sido detenidas en los últimos días por sospechas similares.

La catedral de Colonia es uno de los emblemas de la ciudad y entre Navidad y Año Nuevo suelen entrar a ella más de 100.000 personas. El preboste, Guido Assmann, ha lamentado los contratiempos para los visitantes, pero ha subrayado que "la seguridad es lo primero".