La división de la UE sobre Oriente Medio imposibilita la petición de un alto el fuego en Gaza

Mientras en Ucrania los líderes europeos intentan preservar la unidad, a pesar de los vetos de Hungría, en Oriente Medio resulta más que evidente que las cancillerías europeas están fuertemente divididas. Si en el mes de octubre, encontrar la fórmula para pedir «pausas humanitarias» costó horas, este viernes las fuertes divisiones hicieron que la cumbre concluyera sin un nuevo texto de conclusiones.

España, Bélgica, Irlanda y Malta habían pedido a la Unión Europea en una carta conjunta la exigencia de un alto el fuego humanitario en Gaza y la protección de los civiles, pero para muchas capitales esto supone poner en cuestión el derecho de Israel a defenderse, tras el ataque perpetrado por Hamás el pasado 7 de octubre. Según explican fuentes diplomáticas, llegar a un texto común se antojaba imposible, ya que los países que piden un alto el fuego tampoco están dispuestos a repetir la fórmula de «pausas humanitarias». En la votación en la Asamblea de Naciones Unidas, que no tiene carácter vinculante, dos países europeos votaron en contra (Austria y la República Checa) de una resolución que pedía «un alto el fuego humanitario inmediato» y otros ocho se abstuvieron.

«La situación ha empeorado de forma dramática. Nuestro objetivo debe ser que acabe el sufrimiento humano en ambas partes», ha declarado el primer ministro belga, Alexander De Croo, a su llegada al segundo día de cumbre. Según el político belga para conseguir esto es necesario «un completo alto el fuego humanitario y los rehenes deben liberarse».

Sobre los países que se oponen a un alto el fuego ya interpretan que esto supone dejar de perseguir a los terroristas de Hamás, de Croo cree que «se puede perseguir a terroristas sin involucrarse en el tipo de guerra y destrucción que Israel está llevando a cabo en Gaza» y ha recordado que «los europeos también han tenido que lidiar con terroristas y no hicieron o no contemplan hacer lo que Israel ha hecho en Gaza».

Uno de los grandes temores es que estas divisiones imposibiliten que la UE tenga un papel protagonista en la escena internacional. «Hay una guerra en nuestro vecindario en el Medio Oriente, y necesitamos un enfoque común como Unión Europea. No hemos tomado las medidas necesarias para hacer frente a la terrible situación humanitaria en Oriente Medio, me temo. Y si no lo hacemos, digamos que fracasaremos como Unión Europea», ha advertido el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides.

Las primeras declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre el conflicto fueron censuradas por varias capitales, al entender que la política alemana estaba siendo demasiado blanda con Israel, sin respetar la postura común de los Veintisiete. Unas críticas que hicieron que la presidenta acabara rectificando.

La siguiente prueba para comprobar la unidad de los Veintisiete llegará cuando el máximo representante de la diplomacia comunitaria presente una propuesta para imponer sanciones a los colones israelíes de Cisjordania, responsables de haber atacado de manera violenta a palestinos. Estados Unidos ya ha retirado el visado a los responsables de haber asesinado a 250 palestinos, pero no todos los países europeos están de acuerdo en tomar esta medida.

Donde sí parece haber más unidad es en reforzar las sanciones económicas contra miembros de Hamás. En la última reunión del Consejo de Exteriores celebrado el pasado lunes, el máximo responsable de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, pidió pasar de «las palabras a los hechos». Según fuentes diplomáticas, existe la preocupación de que la contienda empeore durante la Navidad y ha comenzado el debate sobre cuál puede ser el futuro de la Franja una vez termine la guerra que, según Borrell, pasa por la expulsión de los terroristas de Hamás y por que la Autoridad Nacional Palestina se haga con el control.