¿Dónde está Qin Gang?: el ministro de Exteriores chino desaparece ante los rumores sobre su relación con una presentadora de televisión

El presidente chino Xi Jinping ungió el pasado mes de diciembre a Qin Gang como su nuevo ministro de Asuntos Exteriores, en sustitución del veterano Wang Yi. Llegaba así a su fin el ascenso meteórico de este diplomático de 57 años en el aparato del Partido Comunista de China (PCCh). En los 17 meses previos a su promoción, Qin había ejercido como embajador en Estados Unidos, como portavoz del Ministerio y como funcionario de alto rango, encargado entre otras cuestiones de los desplazamientos oficiales de los líderes chinos. Tuvo en ese último puesto la oportunidad de conocer en profundidad a Xi, por lo que pronto se convirtió en uno de sus más férreos lugartenientes. Aunque para entonces ya era conocido como uno de los «lobos» de la diplomacia china.

La hiperactividad marcó sus primeros meses al frente de la cartera de Exteriores. Qin se reunió con decenas de funcionarios extranjeros con la mira puesta en promover la agenda de Pekín en un convulso escenario internacional, marcado por la invasión de Ucrania por parte de uno de sus aliados, la Rusia de Vladimir Putin, y su enconada rivalidad con Washington, inflamada a cuenta de la guerra comercial heredada de la Administración Trump y las tensiones en Taiwán. Sin embargo, el ritmo frenético de aquellas semanas se disipó súbitamente hacia finales de junio, después de mantener una serie de encuentros con diplomáticos de Vietnam, Rusia y Sri Lanka.

Qin tenía previsto recibir en Pekín a principios de julio a Josep Borrell, el alto representante para política exterior de la Unión Europea. Pero el Gobierno chino canceló la visita con antelación. Tampoco acudió el todavía ministro de Exteriores a una reunión de países del sudeste asiático en Yakarta, a la que había sido invitado. En su lugar asistió a la cita en representación de Pekín Wang Yi, su predecesor al frente del Ministerio, que ocupa un rango superior en la jerarquía del partido y es nominalmente el jefe de la diplomacia china. La portavocía de Exteriores alegó «motivos de salud» sin aportar más detalles.

Lleva Qin tres semanas sin aparecer en público, desde el pasado 25 de junio. En mitad de los rumores sobre su paradero, el Ministerio dice no tener «ninguna información» sobre su fecha de reincorporación. Los primeros rumores apuntaban que Qin podría haber caído en desgracia ante sus compañeros de partido. Ahora, los comentaristas chinos en el exilio, especialmente desde Taiwán y Hong Kong, especulan sobre una supuesta relación con una conocida presentadora de televisión, Fu Xiaotian.

Los rumores se extienden también entre los funcionarios chinos, de acuerdo con Deng Yuwen, un antiguo editor de periódicos del PCCh que reside en Estados Unidos. «Aunque tuviera un problema de salud, podrían encontrar alguna forma de sacarlo de nuevo, pero todavía no lo han hecho», traslada a The New York Times. «Si el mundo exterior está especulando sobre Qin Gang, es natural que mucha gente dentro del sistema también se lo esté preguntando».

También Fu lleva tiempo sin ser vista. Concretamente desde que fuera emitida en antena una entrevista con el propio Qin. La presentadora, egresada de Cambridge, es una de las figuras más destacadas de la televisión china y entrevista con frecuencia a los altos funcionarios del Estado. Ante la cascada de especulaciones, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, dijo no entender «nada del asunto que han planteado».