Un dron ucraniano causa un incendio cerca de un palacio que se cree que pertenece a Putin

Un significativo incendio se desató cerca del lujoso complejo denominado "palacio de Putin", ubicado en Guélendjik, en la costa del mar Negro, tras la caída de un dron ucraniano en la zona boscosa de la región de Krasnodar, Rusia.

Las autoridades informaron que el siniestro fue provocado por los restos del dispositivo no tripulado, movilizando a más de 400 bomberos para controlar las llamas.

Los equipos de emergencia han desplegado un operativo intensivo para mitigar la emergencia, sin que hasta el momento se haya reportado una amenaza directa sobre el palacio, inmueble que ha sido objeto de múltiples acusaciones de corrupción relacionadas con su financiación y propiedad.

El denominado "palacio de Putin" ha sido tema recurrente en la discusión pública desde que el opositor ruso Alexéi Navalny presentara evidencias en 2021 sobre la supuesta vinculación del presidente con esta fastuosa propiedad. Navalny aseguró que Putin es propietario "a través de intermediarios" de un complejo que incluye viñedos, pista de hockey sobre hielo y un casino, financiado con fondos considerados corruptos.

Diversas informaciones sugieren que Putin ha modificado sus rutinas y movimientos por razones de seguridad, incluyendo evitar la ciudad de Sochi debido a la amenaza de estos aviones no tripulados.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud del fuego, con llamas consumiendo la vegetación circundante mientras un helicóptero realiza labores de extinción. Las autoridades rusas, no obstante, han mantenido hermetismo sobre la vulnerabilidad del palacio, eludiendo referencias directas a su conexión con el presidente.