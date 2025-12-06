EE.UU. comprueba que se le colaron muchos yihadistas afganos por una política de acogida de los que supuestamente eran perseguidos por los talibanes

Agentes de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han arrestadoa Jaan Shah Safi, ciudadano afgano que ingresó a Estados Unidos en el marco de la "Operación Aliados Bienvenidos", quien brindó apoyo al Estado Islámico. También proporcionó armas a su padre, comandante de una milicia en Afganistán. Fue arrestado en Waynesboro, Virginia.

El expresidente Joe Biden lanzó la operación en agosto de 2021 para proteger a los afganos vulnerables tras la retirada militar estadounidense de Afganistán cuando los talibanes recuperaron el control del país.

Safi es un terrorista inmigrante ilegal que entró a Estados Unidos el 8 de septiembre de 2021 por Filadelfia, Pensilvania. Solicitó el Estatus de Protección Temporal (TPS), pero su solicitud fue cancelada cuando la secretaria Noem canceló el TPS para los afganos. El 3 de diciembre de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a Safi.

Este es el tercer arresto de un terrorista nacional afgano en menos de una semana.

El 26 de noviembre de 2025, Rahmanullah Lakanwal, quien también fue liberado en el país bajo la misma operación, cometió un ataque terrorista y de estilo emboscada contra dos miembros de la Guardia Nacional a unas cuadras de la Casa Blanca.

El 25 de noviembre, un día antes del ataque, Mohammad Dawood Alokozay fuedetenido por las autoridades locales y la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI por realizar amenazas de bomba en Fort Worth, Texas. Publicó un video de sí mismo en TikTok indicando que estaba construyendo una bomba con un objetivo previsto en el área de Fort Worth. Alokozay fue acusado de realizar amenazas terroristas.